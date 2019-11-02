Для армии и земессаргов шьют форму нового дизайна

Ранее предоставленная Министерством обороны информация свидетельствует, что в конце 2006 году Кабинетом министров была утверждена концепция о введении в вооруженных силах совершенно новой системы индивидуальной защиты солдат, которую постепенно начали вводить в 2007 году.

Тогда была подготовлена уникальная маскировочная раскраска Latpat, чтобы визуально маскировать солдат в городской среде и в регионах международных операций днем и ночью, а также обеспечить визуальную маскировку только установленного уровня в лесистых территориях Латвии.

В 2015 году была введена вторая маскировочная расцветка Multilatpat, которой доминируют такие цвета, как коричневый, зеленый и хаки.

Тогда Минобороны сообщило, что одновременно будет использовать одежду Latpat и Multilatpat только в ходе операционных и учебных заданий. В свою очередь в быту Latpat используют как зимнюю, а Multilatpat - как летнюю форму, переход от одной к другой устанавливается распоряжением начальника гарнизона.

Сейчас же специалисты разработали камуфляж новой формы с "куда более приемлемой для условий латвийской природы цветовой гаммой", которая из-за своей геометрии снижает возможность визуально заметить солдата.

Кроме того, в новой форме введены различные функциональные улучшения, обеспечивающие как более удобное использование, так и большую долговечность во время носки.