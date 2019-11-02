Во Франции в грузовике обнаружен 31 нелегальный мигрант из Пакистана

Группа спрятанных нелегальных иммигрантов была обнаружена на автодороге на границе с Италией в ходе очередной проверки.

"Мы попытаемся выяснить, возможно ли обнаружить сеть и сторонников, как мы всегда делаем в таких случаях", - говорится в сообщении прокуратуры Ниццы.

Сейчас особое внимание к проблеме нелегальной иммиграции привлечено в связи с недавней трагедией в Великобритании, где в грузовике были обнаружены тела 39, судя по всему, граждан Вьетнама.