Во Франции в грузовике обнаружен 31 нелегальный мигрант из Пакистана

На юге Франции в грузовике был найден 31 нелегальный иммигрант из Пакистана, пишет Deutsche welle.
Водитель автомобиля, тоже пакистанец, задержан.
Группа спрятанных нелегальных иммигрантов была обнаружена на автодороге на границе с Италией в ходе очередной проверки.
Соблюдая соответственные процедуры, нелегальных мигрантов передали итальянским властям.
"Мы попытаемся выяснить, возможно ли обнаружить сеть и сторонников, как мы всегда делаем в таких случаях", - говорится в сообщении прокуратуры Ниццы.
Сейчас особое внимание к проблеме нелегальной иммиграции привлечено в связи с недавней трагедией в Великобритании, где в грузовике были обнаружены тела 39, судя по всему, граждан Вьетнама.