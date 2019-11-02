Сб, 2.11.2019
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Во Франции в грузовике обнаружен 31 нелегальный мигрант из Пакистана

ФОТО: Unsplash

На юге Франции в грузовике был найден 31 нелегальный иммигрант из Пакистана, пишет Deutsche welle.

Водитель автомобиля, тоже пакистанец, задержан.

Группа спрятанных нелегальных иммигрантов была обнаружена на автодороге на границе с Италией в ходе очередной проверки.

Соблюдая соответственные процедуры, нелегальных мигрантов передали итальянским властям.

"Мы попытаемся выяснить, возможно ли обнаружить сеть и сторонников, как мы всегда делаем в таких случаях", - говорится в сообщении прокуратуры Ниццы.

Сейчас особое внимание к проблеме нелегальной иммиграции привлечено в связи с недавней трагедией в Великобритании, где в грузовике были обнаружены тела 39, судя по всему, граждан Вьетнама.

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