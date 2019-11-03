Федерация: Brexit не будет иметь большого влияния на экспорт латвийских продуктов питания

Каким бы ни был итог процесса выхода Великобритании из Европейского союза, он не окажет большого влияния на экспорт продукции латвийских производителей продуктов питания, сказала агентству LETA председатель совета Латвийской федерации предприятий пищевой промышленности Инара Шуре.
"[Brexit] может в известной мере повлиять на поставки какого-то сырья, но для нашего экспорта серьезных последствий не будет. Не думаю, что из-за выхода Великобритании в отношении экспорта продуктов питания будут введены существенные ограничения", - сказала она.
Шуре сообщила, что в другие страны экспортируется больше латвийских продуктов питания - в первом полугодии производители около 58% общего объема экспорта реализовали в России, Литве, Эстонии и Германии. Также продукция реализуется в скандинавских странах.
Шуре отметила, что, несмотря на эмбарго, в Россию экспортируется больше всего товаров, так как там реализуются произведенные в Латвии алкогольные и безалкогольные напитки, а это крупнейшая статья в общем объеме экспорта продовольствия.