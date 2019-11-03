Герцоги Сассекские рассекретили забавное прозвище сына

Супруги обратились к поклонникам в честь Дня всех святых. Они нежно поздравили британцев с этим праздником, пожелав провести день в хорошем настроении. В своём поздравлении молодые родители назвали ласковое обращение к малышу Арчи.

"Счастливого Хэллоуина! Желаем вам безопасно и весело провести этот день. Пожелание от нашей семьи (и нашей маленькой тыковки) для вашей", — написала королевская пара.

Это поздравление они сопроводили фотографией прошлого года, когда Меган и Гарри посетили специальное мероприятие во время путешествия по Новой Зеландии.