Герцоги Сассекские рассекретили забавное прозвище сына

38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри поздравили фанатов с празднованием Хэллоуина. Королевская пара первый раз упомянула трогательное прозвище их пятимесячного малыша.
Супруги обратились к поклонникам в честь Дня всех святых. Они нежно поздравили британцев с этим праздником, пожелав провести день в хорошем настроении. В своём поздравлении молодые родители назвали ласковое обращение к малышу Арчи.
"Счастливого Хэллоуина! Желаем вам безопасно и весело провести этот день. Пожелание от нашей семьи (и нашей маленькой тыковки) для вашей", — написала королевская пара.
Это поздравление они сопроводили фотографией прошлого года, когда Меган и Гарри посетили специальное мероприятие во время путешествия по Новой Зеландии.
Фанаты пары с восторгом оценили запись Меган и Гарри. Многие не стали скрывать, что таким образом герцоги смогли завоевать дополнительную симпатию людей, оценивших внимание со стороны королевских особ.