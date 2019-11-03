Нешуточные бои за Olainfarm: на акции претендует российский политик, попавший под санкции

Дочери Валерия - Ирина Малыгина, Ника Савельева и Анна Эмилия Малыгина - официально стали наследницами год назад. Самая ценная часть наследства - акции фармацевтического гиганта Olainfarm.

В определенный момент Ирина Малыгина взяла на себя контроль над компанией, против нее объединили силы Ника Савельева и мать несовершеннолетней Анны Эмилии - Сигне Балдере-Силдедзе. Этим летом Балдере-Силдедзе получила контроль над Olainfarm, вытолкнув Савельеву и Малыгину.

Все акционеры ведут переговоры с потенциальными инвесторами. С Никой и Ириной говорят владельцы сети аптек и оптовой торговли Recipe Plus. Балдере-Силдедзе уговорить на сделку пытается проживающий в Латвии российский предприниматель Эдуард Янаков, который, якобы, представляет капитал российского политика Александра Шишкина.

В последние месяцы появился еще один желающий акции - чешский миллиардер, владелец Škoda Transportation Томас Кршек, к которому обратилось руководство Olainfarm.

Отмечается, что все потенциальные покупатели хотят контрольный пакет Olainfarm, поэтому важно убедить всех наследниц или избавиться от тех, которые не сотрудничают.

В то же время последняя воля Валерия Малыгина запрещает наследницам как минимум пять лет продавать акции Olainfarm. Однако их это не останавливает.

Крупнейший акционер Olainfarm - компания Olmafarm. Ее владелицы - три дочери Малыгина в равных долях. Еще каждой принадлежит по неполных 8% акций Olainfarm.

Теперь Olmafarm контролирует Ника и Ирина, у обеих большинство. Однако суд запретил Olmafarm голосовать на собрании акционеров. Через суд этого добилась Балдере-Силдедзе.

Акционеры Olainfarm: SIA Olmafarm 42,46%

Ирина Малыгина (OU Olfim) 7,79%

Ника Савельева 7,79%

Сигне Балдере-Силдедзе 7,79%

Валерий Малыгин 3,5%

Другие акционеры 30,67%

Прозвучало, что если Olainfarm получат Янаков и Шишкин, будущее компании может оказаться под угрозой. Шишкину в Украине принадлежит производство лекарств "Здоровье" и его интересует бренд Olainfarm, а не развитие производства.

На фабрике в Украине этой осенью гостили представители Olainfarm. Летом руководитель "Здоровье" Владимир Новиков посетил собрание акционеров Olainfarm.

Владельцы производства в Украине спрятаны за сетью оффшоров. Однако до 2014 года СМИ называли хозяином производства Шишкина.

Он был депутатом Госдумы России от партии Путина "Единая Россия". Шишкин голосовал за аннексию Крыма, и был включен в санкционные списки США и Украины.

От его имени в Латвии говорит проживающий в Латвии бывший российский депутат Эдуард Янаков.