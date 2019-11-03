Нешуточные бои за Olainfarm: на акции претендует российский политик, попавший под санкции

Со смерти Валерия Малыгина прошло почти два года. Борьба между наследницами превратилась в борьбу между охотниками за акциями Olainfarm. На данный момент в этой игре выигрывает предприятие, связанное с российским политиком, включенным в санкционные списки, сообщает Nekā Personīga.
Дочери Валерия - Ирина Малыгина, Ника Савельева и Анна Эмилия Малыгина - официально стали наследницами год назад. Самая ценная часть наследства - акции фармацевтического гиганта Olainfarm.
В определенный момент Ирина Малыгина взяла на себя контроль над компанией, против нее объединили силы Ника Савельева и мать несовершеннолетней Анны Эмилии - Сигне Балдере-Силдедзе. Этим летом Балдере-Силдедзе получила контроль над Olainfarm, вытолкнув Савельеву и Малыгину.
Все акционеры ведут переговоры с потенциальными инвесторами. С Никой и Ириной говорят владельцы сети аптек и оптовой торговли Recipe Plus. Балдере-Силдедзе уговорить на сделку пытается проживающий в Латвии российский предприниматель Эдуард Янаков, который, якобы, представляет капитал российского политика Александра Шишкина.
В последние месяцы появился еще один желающий акции - чешский миллиардер, владелец Škoda Transportation Томас Кршек, к которому обратилось руководство Olainfarm.
Отмечается, что все потенциальные покупатели хотят контрольный пакет Olainfarm, поэтому важно убедить всех наследниц или избавиться от тех, которые не сотрудничают.
В то же время последняя воля Валерия Малыгина запрещает наследницам как минимум пять лет продавать акции Olainfarm. Однако их это не останавливает.
Крупнейший акционер Olainfarm - компания Olmafarm. Ее владелицы - три дочери Малыгина в равных долях. Еще каждой принадлежит по неполных 8% акций Olainfarm.
Теперь Olmafarm контролирует Ника и Ирина, у обеих большинство. Однако суд запретил Olmafarm голосовать на собрании акционеров. Через суд этого добилась Балдере-Силдедзе.
Акционеры Olainfarm:
- SIA Olmafarm 42,46%
- Ирина Малыгина (OU Olfim) 7,79%
- Ника Савельева 7,79%
- Сигне Балдере-Силдедзе 7,79%
- Валерий Малыгин 3,5%
- Другие акционеры 30,67%
Прозвучало, что если Olainfarm получат Янаков и Шишкин, будущее компании может оказаться под угрозой. Шишкину в Украине принадлежит производство лекарств "Здоровье" и его интересует бренд Olainfarm, а не развитие производства.
На фабрике в Украине этой осенью гостили представители Olainfarm. Летом руководитель "Здоровье" Владимир Новиков посетил собрание акционеров Olainfarm.
Владельцы производства в Украине спрятаны за сетью оффшоров. Однако до 2014 года СМИ называли хозяином производства Шишкина.
Он был депутатом Госдумы России от партии Путина "Единая Россия". Шишкин голосовал за аннексию Крыма, и был включен в санкционные списки США и Украины.
От его имени в Латвии говорит проживающий в Латвии бывший российский депутат Эдуард Янаков.
Пока что работу продолжает прежнее правление компании. Будущее Olainfarm вызывает много вопросов.