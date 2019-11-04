Казакс: Я рыбачил с Римшевичем, но близких отношений между нами нет

"Пару раз были на рыбалке, но не могу сказать, что это свидетельствовало о тесных связях. Не думаю, что был в кругу его друзей. Уже хорошее время не был с ним на рыбалке. Репутация [Римшевича] до этого одно дело, а после этого - другое. После февраля 2018 года у нас только рабочие отношения, личных больше нет", - признал Казакс.