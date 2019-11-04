Казакс: Я рыбачил с Римшевичем, но близких отношений между нами нет

Член совета Банка Латвии Мартиньш Казакс рыбачил с президентом Банка Латвии Илмаром Римшевичем, но близких отношений между нами не было, заявил в понедельник в интервью передаче Krustpunktā Латвийского радио Казакс, который упоминается как один из претендентов на должность главы центрабанка, сообщает агентство LETA.
Он рассказал, что значительно раньше февраля 2018 года, когда был задержан президент Банка Латвии, рыбачил вместе с Римшевичем, однако их отношения нельзя охарактеризовать как тесные.
"Пару раз были на рыбалке, но не могу сказать, что это свидетельствовало о тесных связях. Не думаю, что был в кругу его друзей. Уже хорошее время не был с ним на рыбалке. Репутация [Римшевича] до этого одно дело, а после этого - другое. После февраля 2018 года у нас только рабочие отношения, личных больше нет", - признал Казакс.
Также он указал, что до февраля 2018 году у Римшевича была невинная репутация, значительная роль в экономике Латвии, а также допуск к гостайне.
Казакс отрицает прозвучавшую информацию, что его переход в совет Банка Латвии состоялся благодаря хорошим отношениям с Римшевичем.
"Насчет должности со мной беседовала член правления Банка Латвии Зоя Размуса. Первый вопрос, который я ей задал - ее ли это предложение? Она ответила утвердительно. Это была единственная причина идти навстречу. У меня нет "спины" в этой сфере", - сказал Казакс.
Как известно, срок действий полномочий Римшевича заканчивается в декабре этого года.
Римшевич и предприниматель Марис Мартинсонс обвиняются в связи с коррупцией, однако оба до этого отрицали свое участие в инкриминируемых преступлениях.
Ранее публичное согласие занять это должность дали Казакс, бывшая госсекретарь Минфина Санита Баяре и член Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбука.