Ср, 6.11.2019
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С 2022 года меняется расчет пособия по безработице

Деньги. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Во вторник, 5 ноября, правительство приняло разработанные Министерством благосостояния поправки к закону "О страховании на случай безработицы", которые предусматривают, что с 2022 года при расчете пособия по безработице не будет учитываться зарплата за последние четыре месяца перед получением статуса безработного.

Изменения обусловлены необходимостью упрощения и унификации расчета пособий по безработице тем лицам, которые одновременно имеют статус и наемного работника, и работника микропредприятия.

Размер пособий по безработице для них будет рассчитываться за период 12 месяцев перед 4 последними месяцами до получения статуса безработного.

Государственное агентство социального страхования все чаще получает просьбы людей о перечислении пособий на счета в иностранных государствах, в том числе не входящих в ЕС и таких, с которыми у Латвии нет договора о соцобеспечении, так как в Латвии счета людей в кредитных учреждениях заблокированы судебными исполнителями.

Минблаг поясняет, что для перечисления пособий в другие страну нужны правовые основания, и у людей нет права требовать этого от учреждения.

В связи с этим в законопроект включена норма о том, что пособие перечисляется на счет получателя в латвийском кредитном учреждении или почтовой расчетной системе, а в случаях, когда пособия предоставлены согласно межправительственному договору или регламенту ЕС о координации систем социального обеспечения и регламент предусматривает экспорт пособий, пособия могут быть перечислены также на счета в кредитные учреждения других стран.

Законопроект еще предстоит утвердить Сейму. 

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