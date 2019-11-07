44-летняя Анджелина Джоли снялась полностью обнаженной

Джоли не только дала интервью для декабрьского номера дигитальной версии журнала Harper's Bazaar, в котором рассказала о детях и о своем разводе, но и согласилась на весьма откровенную фотосессию. На снимках 44-летняя актриса позирует в соблазнительных купальниках и провокационном нижнем белье, а на некоторых кадрах и вовсе обнаженной!

"За прошедшее десятилетие мое тело пережило многое, особенно за последние четыре года. У меня есть как видимые, так и невидимые шрамы - с невидимыми бороться куда сложнее.

Иногда тебе больно, потому что ты видишь тех, кого любишь, или потому что не можешь быть настолько свободным, насколько тебе самому этого хочется", - так прокомментировала эту смелую съемку Анджелина.

"На новых фото я выгляжу так же, как и раньше, но чувствую, как кровь возвращается в мое тело", - отметила звезда в интервью.