Чт, 7.11.2019
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44-летняя Анджелина Джоли снялась полностью обнаженной
Браво, Энджи!

Анджелина Джоли

ФОТО: Peter Nicholls/Reuters/Scanpix

Американская актриса, кинорежиссер, сценарист, фотомодель и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли уже давно находится на вершине славы, а потому очень редко соглашается на интервью и принимает приглашения фотографов попозировать перед камерой. Однако недавно голливудская дива сделала исключение и приняла участие в фотосессии для глянца. Да еще в какой!

Джоли не только дала интервью для декабрьского номера дигитальной версии журнала Harper's Bazaar, в котором рассказала о детях и о своем разводе, но и согласилась на весьма откровенную фотосессию. На снимках 44-летняя актриса позирует в соблазнительных купальниках и провокационном нижнем белье, а на некоторых кадрах и вовсе обнаженной!

"За прошедшее десятилетие мое тело пережило многое, особенно за последние четыре года. У меня есть как видимые, так и невидимые шрамы - с невидимыми бороться куда сложнее.

Иногда тебе больно, потому что ты видишь тех, кого любишь, или потому что не можешь быть настолько свободным, насколько тебе самому этого хочется", - так прокомментировала эту смелую съемку Анджелина.

"На новых фото я выгляжу так же, как и раньше, но чувствую, как кровь возвращается в мое тело", - отметила звезда в интервью.

Что ж, браво, Энджи!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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