44-летняя Анджелина Джоли снялась полностью обнаженной
Американская актриса, кинорежиссер, сценарист, фотомодель и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли уже давно находится на вершине славы, а потому очень редко соглашается на интервью и принимает приглашения фотографов попозировать перед камерой. Однако недавно голливудская дива сделала исключение и приняла участие в фотосессии для глянца. Да еще в какой!
Джоли не только дала интервью для декабрьского номера дигитальной версии журнала Harper's Bazaar, в котором рассказала о детях и о своем разводе, но и согласилась на весьма откровенную фотосессию. На снимках 44-летняя актриса позирует в соблазнительных купальниках и провокационном нижнем белье, а на некоторых кадрах и вовсе обнаженной!
"За прошедшее десятилетие мое тело пережило многое, особенно за последние четыре года. У меня есть как видимые, так и невидимые шрамы - с невидимыми бороться куда сложнее.
Иногда тебе больно, потому что ты видишь тех, кого любишь, или потому что не можешь быть настолько свободным, насколько тебе самому этого хочется", - так прокомментировала эту смелую съемку Анджелина.
"На новых фото я выгляжу так же, как и раньше, но чувствую, как кровь возвращается в мое тело", - отметила звезда в интервью.
Что ж, браво, Энджи!