Суд завершил процесс правовой защиты Dzintars и начал дело о неплатежеспособности

Дело о неплатежеспособности будет рассмотрено в письменном процессе 12 ноября.

Администратор неплатежеспособности Марек Дикс ранее рассказал агентству LETA, что подготовленные Dzintars меры плана правовой защиты не были согласованы с кредиторами, поэтому администратор подал в суд заявление о неплатежеспособности.

Член правления Dzintars Дагния Майке рассказала агентству LETA, что кредиторы компании не согласились подождать до конца года, когда было запланировано продать производственные корпуса предприятия и за счет этого рассчитаться с кредиторами.

"Завод не нуждается в старых производственных корпусах советской эпохи, поэтому план предусматривал их продажу. Один из потенциальных покупателей планировал прибыть только в ноябре, а процесс продажи занял бы около трех месяцев, но кредиторы не хотели ждать", - сказала Майке.

Она добавила, что производство компании Dzintars может осуществляться и в гораздо меньших помещениях или можно построить новый, более компактный завод. Также Майке заявила, что процесс неплатежеспособности может завершиться санацией. "В любом случае Dzintars никуда не исчезает, потому что бренд, торговые марки и все патенты в качестве нематериальной собственности принадлежат [истинному выгодоприобретателю компании] Илье Герчикову", - подчеркнула Майке.

Как сообщалось, 17 октября 2016 года предприятие подало в суд Земгальского предместья Риги заявление о начале процесса правовой защиты, и 18 января 2017 года суд утвердил план этого процесса. В свою очередь, после соответствующей просьбы предприятия, с 4 апреля 2018 года решением суда срок выполнения данного плана был продлен еще на два года. Таким образом, новый срок реализации плана мероприятий процесса правовой защиты был установлен на 4 апреля 2020 года.

Как ранее заявляли представители Dzintars, два кризиса - в 2008 и 2014 году - способствовали сокращению традиционных рынков сбыта продукции предприятия, падению объемов продаж и нехватке оборотных средств, из-за чего у предприятия накопились долги.