LTV7: В одной из школ Золитуде произошла давка; пострадала ученица

Гардероб, по словам директора Рижской Золитудской гимназии Светланы Семенко, это самое проблемное место в школе. Несколько дней назад в гардероб прибежали, одновременно закончив уроки, дети с пяти параллелей пятого и пяти параллелей шестого класса, а также — еще один восьмой класс. Около трехсот человек. В итоге — давка, одна девочка упала в толпе. На нее то ли упали сверху, то ли прошлись по ней ногами. Сейчас понять сложно, но из школы ее увезла "неотложка".

"Старшеклассники начали толкать малышей, где-то кто-то упал, где-то кто-то пробежался. И получилось, что она получила травму, уехала на "скорой". Травмы не тяжелые, а сильный ушиб. Это ребра, левая сторона ребер. Там отек у нас. Дома лечимся, конечно! Обезболивающее, мази", - рассказала мать одной из пострадавших.

По словам директора гимназии, сейчас в школе ремонт — пристраивают еще один корпус. И это всем создает неудобства: "Для нас это было очень неожиданно — мы еще не можем адаптироваться к жизни при строительстве. У нас закрылись те входы и выходы в школу, которые были в течение 30 последних лет, и на 1460 человек остался один выход".

Тем не менее, строительство продлится до конца учебного года. И школа уже сейчас нашла выход из ситуации. Везде расклеены указатели — куда идти и что делать.

Так что теперь, после инцидента, поток школьников делится на две части. Через выход идет только половина. Остальные берут свои куртки и отправляются этажом выше, чтобы выйти через другой коридор. Путь получается дольше, но безопаснее. Кроме того, в школе на переменах, когда одновременно уроки заканчивают сотни школьников, теперь дежурят социальные педагоги. И заместитель директора. Однако в школе считают — виноваты и сами дети.

"Девчонка упала. Наши дети, к сожалению, вместо того, чтобы быстренько поднять и не толпиться, не толкать друг друга... Им было очень интересно, они начали толкать друг друга, начали видео снимать, что вот такая толкучка, куча мала. Это говорит о воспитании. Для нас это урок. Школа не снимает с себя вины..." — говорит директор.

Здание рижской Золитудской гимназии — одно из многих трехэтажных блочных, построенных в столице по типовому проекту. В нем узкие коридоры, где в считанные секунды может возникнуть давка. Поэтому важно, как будет вести себя вся масса учеников, оказавшихся там.