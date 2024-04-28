Руководитель Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис рассказал, что в 2024-2025 годах проекты еще будут финансироваться с использованием европейских денег.

А с 2026 года единственное оставшиеся финансирование - это средства госбюджета. Специалисты опасаются, что тех 125 млн евро, которые заложены в бюджете не хватит на содержание всей сети дорог.

"Были периоды, когда мы из еврофондов вкладывали больше, чем из госбюджета. Именно благодаря им состояние главных государственных дорог является таким, как сейчас - на эти деньги перестраивались дороги, а не просто менялось покрытие на них.

То же касается региональных дорог - было два фонда, из одного средства направлялись на главные государственные дороги, из другого на региональные.

Теперь Латвии надо самой быть способной содержать свою инфраструктуру - свои дома, свои дороги и все остальное", - отметила представитель Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова.

Свое мнение о том, как сохранять сеть автодорог высказал и глава лаборатории стройфирмы Binders Эдвард Павловскис.