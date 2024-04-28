Возможно, что через несколько лет властям Латвии придется решать, какие дороги содержать, а какие временно не ремонтировать. Об этом отраслевые специалисты рассказали в программе Rus.LSM.lv "ТЧК".
Руководитель Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис рассказал, что в 2024-2025 годах проекты еще будут финансироваться с использованием европейских денег.
А с 2026 года единственное оставшиеся финансирование - это средства госбюджета. Специалисты опасаются, что тех 125 млн евро, которые заложены в бюджете не хватит на содержание всей сети дорог.
"Были периоды, когда мы из еврофондов вкладывали больше, чем из госбюджета. Именно благодаря им состояние главных государственных дорог является таким, как сейчас - на эти деньги перестраивались дороги, а не просто менялось покрытие на них.
То же касается региональных дорог - было два фонда, из одного средства направлялись на главные государственные дороги, из другого на региональные.
Теперь Латвии надо самой быть способной содержать свою инфраструктуру - свои дома, свои дороги и все остальное", - отметила представитель Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова.
Свое мнение о том, как сохранять сеть автодорог высказал и глава лаборатории стройфирмы Binders Эдвард Павловскис.
"Как оптимист могу сказать, что у нас есть два года, чтобы подготовиться. И взять самые лучшие решения у наших эстонских коллег, у которых такая ситуация с финансированием уже наступила. Что касается запаса прочности имеющихся дорог, все будет зависеть от того, как мы будем содержать их.
Нужна политическая воля, чтобы как можно больше сохранять в хорошем состоянии то, что мы построили заново.
"Дорожная одежда" изнашивается, и одно - качественно построить, и другое - качественно содержать. Мы знаем, что верхний слой дорожного покрытия служит 7-12 лет, и потом он должен меняться.
И даже если денег нет - мы должны сохранять построенное и, конечно, внедрять новые технологии. То, что за минимальные деньги может нам дать максимальный долгосрочный эффект", - рассказал Эдвард Павловскис программе "ТЧК" .
Представитель компании Latvijas Valsts ceļi Анна Кононова напомнила, что в Латвии низкая плотность населения в регионах, а значит людям нужно преодолевать большие расстояния, чтобы получить услуги (поликлиники, больницы, школы).
"Если мы говорим о том, что будет реформа школ - надо чинить дороги! А какие? Дорога конкретно к школе эту ситуацию не улучшит, ведь дети живут разбросанно по территории вдоль очень разных дорог. И тут, конечно, очень сильно встает вопрос дорог местного значения. Они, к сожалению, у нас, в большинстве своем, в плохом техническом состоянии, и какого-то хорошего ответа я вам дать не смогу.
К сожалению, проводимые территориальные реформы касаются дорог, находящихся в наихудшем состоянии", - отметила Анна Кононова.
Ведущий научный сотрудник РТУ Виктор Харитонов считает, что нужно решить вопрос, нужна ли Латвии такая большая сеть автодорог, или можно ее сократить, а людей мотивировать пользоваться поездами.
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