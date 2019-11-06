СМИ: В Европе разрабатывают новую платежную систему для замены Visa и Mastercard

Эта разработка получила название PEPSI (Pan-European Payment System Initiative). Ее главным заданием станет - составить конкуренцию американским платежным системам - таким как Visa и Mastercard.

По словам источников, с помощью новой системы можно будет управлять всеми видами дематериализованных платежей.

Источник AFP в банковском секторе Франции сообщил, что эта идея возникла еще в 2017 году. На тот момент Европейский центральный банк начал обдумывать вопрос суверенитета платежей в Европе. "Изначально PEPSI - это не техническая, а политическая инициатива", - признал он.

В свою очередь представитель Минфина Франции Жером Ребул отметил, что в Европе за два года взгляд на вопрос о будущем электронных платежей и платежей по картам значительно изменился.