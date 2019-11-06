Чт, 7.11.2019
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После 28 часов непрерывных работ наконец удалось локализовать пожар щепы в Салацгривском порту

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В ночь на четверг, 8 ноября, после 28 часов непрерывных работ наконец удалось локализовать пожар древесной щепы на территории Салацгривского порта, сообщает агентство LETA.

Пожар был локализован в 1.31, однако пожарные остались наблюдать за местом происшествия, чтобы убедиться, что не осталось очагов. 

Ранее капитан Салацгривского порта Нормунд Тиеснесис рассказал, что возгоранию щепы способствовал затяжной дождь, в результате которого щепа начала гнить и бродить.

Как только кучу начали грузить на корабль, она подверглась воздействию кислорода, что и вызвало возгорание.

Пожарным помогали и пожарные из Айнажского общества добровольцев.

Тиеснесис добавил, что кучу раскидали тракторами, чтобы снизить возможность повторного возгорания.

В свою очередь представитель VUGD Инта Палкавниеце агентству LETA рассказала, что на протяжении 28 часов на месте событий непрерывно работали пожарные из Салацгривы, Саулкрасты, Лимбажи, Алои, Мазсалацы и Руйиены. 

Куча древесной щепы, в которой начался пожар, была очень большой - примерно 30 000 кубометров.

Отмечается, что пожар не угрожал ни людям, ни окружающей собственности. Ветер нес дым в направлении моря, не в город.

Тиеснесис рассказал, что куча щепы накапливается все лето и только поздней осенью, с началом отопительного сезона, ее начинают экспортировать в Швецию и Финляндию. Он признал, что возгорания иногда происходят и избежать его невозможно.

Капитан порта не смог назвать сумму потерь.

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