Подробности пожара на улице Бривибас: в огне мог погибнуть электрик
В понедельник, 4 ноября, в подвале дома на улице Бривибас произошел пожар, рассказал Apollo свидетель происшествия. Передача Degpunktā раскрыла детали пожара - в подвале себе мастерскую обустроил электрик. Огонь вспыхнул внезапно - в момент, когда в помещении находился владелец, мужчине пришлось ползком искать выход.
К счастью, мужчина сумел выбраться из густого думы, однако ему хватило и нескольких секунд, чтобы успеть надышаться ядовитыми веществами. К медикам электрик не обращался, однако утверждает, что до сих пор испытывает боли в области груди и в голове.
Дым через вентиляционные шахты поднялся наверх и проник в подъезд многоквартирного дома. Пожарные отправились к жителям, чтобы убедиться, не нужна ли кому-то помощь.
О причинах разрушительного пожара владельцу помещения судить сложно. Он утверждает, что логического объяснения у происходящего нет.
Сейчас владелец мастерской пытается подсчитать убытки. Сгорела вся необходимая для работы техника. К счастью, пожарным удалось ликвидировать задымление достаточно быстро, и пожар жизни людей не угрожал.
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