Ср, 6.11.2019
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Подробности пожара на улице Бривибас: в огне мог погибнуть электрик
Фото и видео

В понедельник, 4 ноября, в подвале дома на улице Бривибас произошел пожар, рассказал Apollo свидетель происшествия. Передача Degpunktā раскрыла детали пожара - в подвале себе мастерскую обустроил электрик. Огонь вспыхнул внезапно - в момент, когда в помещении находился владелец, мужчине пришлось ползком искать выход.

К счастью, мужчина сумел выбраться из густого думы, однако ему хватило и нескольких секунд, чтобы успеть надышаться ядовитыми веществами. К медикам электрик не обращался, однако утверждает, что до сих пор испытывает боли в области груди и в голове.

Дым через вентиляционные шахты поднялся наверх и проник в подъезд многоквартирного дома. Пожарные отправились к жителям, чтобы убедиться, не нужна ли кому-то помощь.

О причинах разрушительного пожара владельцу помещения судить сложно. Он утверждает, что логического объяснения у происходящего нет.

Сейчас владелец мастерской пытается подсчитать убытки. Сгорела вся необходимая для работы техника. К счастью, пожарным удалось ликвидировать задымление достаточно быстро, и пожар жизни людей не угрожал.

Смотри сюжет на латышском языке:

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