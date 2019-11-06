Подробности пожара на улице Бривибас: в огне мог погибнуть электрик

К счастью, мужчина сумел выбраться из густого думы, однако ему хватило и нескольких секунд, чтобы успеть надышаться ядовитыми веществами. К медикам электрик не обращался, однако утверждает, что до сих пор испытывает боли в области груди и в голове.

Дым через вентиляционные шахты поднялся наверх и проник в подъезд многоквартирного дома. Пожарные отправились к жителям, чтобы убедиться, не нужна ли кому-то помощь.

О причинах разрушительного пожара владельцу помещения судить сложно. Он утверждает, что логического объяснения у происходящего нет.

Сейчас владелец мастерской пытается подсчитать убытки. Сгорела вся необходимая для работы техника. К счастью, пожарным удалось ликвидировать задымление достаточно быстро, и пожар жизни людей не угрожал.