Литва планирует увеличить свою армию

В ближайшие пять лет Литва планирует увеличить количество военнослужащих и создать новый батальон логистики на западе страны.
Это предусмотрено утвержденным правительством Литвы проектом закона о структуре армии к 2024 году.
В документе говорится, что общее количество военных в литовской армии в 2024 году должно составлять от 21,29 до 26,85 тыс. человек.
Количество профессиональных военных составит от 11,4 до 15,6 тыс. В настоящее время в литовской армии служат 10,6 тыс. военных, свидетельствуют последние данные Министерства обороны.
Одновременно предлагается увеличить количество генералов и старших офицеров, военных резерва, призываемых ежегодно на учения.
Законопроект предусматривает, что в 2024 году будет учрежден батальон логистики, который причислят к бригаде "Жемайтия". В настоящее время в нее входят четыре батальона - три батальона пехотинцев и один артиллерийский.