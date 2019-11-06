Ср, 6.11.2019
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Литва планирует увеличить свою армию

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В ближайшие пять лет Литва планирует увеличить количество военнослужащих и создать новый батальон логистики на западе страны.

Это предусмотрено утвержденным правительством Литвы проектом закона о структуре армии к 2024 году.

В документе говорится, что общее количество военных в литовской армии в 2024 году должно составлять от 21,29 до 26,85 тыс. человек.

Количество профессиональных военных составит от 11,4 до 15,6 тыс. В настоящее время в литовской армии служат 10,6 тыс. военных, свидетельствуют последние данные Министерства обороны.

Одновременно предлагается увеличить количество генералов и старших офицеров, военных резерва, призываемых ежегодно на учения.

Законопроект предусматривает, что в 2024 году будет учрежден батальон логистики, который причислят к бригаде "Жемайтия". В настоящее время в нее входят четыре батальона - три батальона пехотинцев и один артиллерийский.

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