Литва планирует увеличить свою армию

В документе говорится, что общее количество военных в литовской армии в 2024 году должно составлять от 21,29 до 26,85 тыс. человек.

Количество профессиональных военных составит от 11,4 до 15,6 тыс. В настоящее время в литовской армии служат 10,6 тыс. военных, свидетельствуют последние данные Министерства обороны.

Законопроект предусматривает, что в 2024 году будет учрежден батальон логистики, который причислят к бригаде "Жемайтия". В настоящее время в нее входят четыре батальона - три батальона пехотинцев и один артиллерийский.