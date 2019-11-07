В Елгаве в тяжелых родах умерли мать и ребенок. Приход запрещал обращаться к врачам

Сейчас проходит суд по этому нелегкому делу. Из обвинения изданию стало известно, что погибшей Ливе был 21 год, 14 мая у нее начались роды. Ее муж Ренарс, отец Валдис и жена духовного лидера прихода Солвита решили роды принимать самостоятельно.

Ни у кого из них не было медицинского образования, роды были тяжелыми, у девушки были судороги, она теряла сознание. Ребеночек родился мертвым.

На следующий день Ливе было плохо, ее рвало, а отец ей дал воды. Это не помогло, она умерла от самой тяжелой формы беременного токсикоза - эклампсии.

Все эти события случились не в прошлом веке, а сейчас и в Латвии - именно такие подробности прозвучали в Земгальском районном суде в обвинении судьи Зинаиды Эгле, где рассматривается это уголовное дело о событиях в Елгаве 14 и 15 мая.

Три человека обвиняются по 2ч. ст. 137 и 141 Уголовного закона за неразрешенное врачевание и оставление без помощи. За это грозит тюремное наказание сроком до восьми лет.

Двое обвиняемых - 25-летний Ренарс и 51-летний Валдис Симсонс - находятся в досуденом заключении и в суд их конвоируют, 40-летняя Солвита - свободна, пишет Latvijas Avīze.

Суд проходит сложно, допрашиваются много свидетелей, в том числе духовный лидер Первого евангелического прихода Иисуса (Pirmā evaņģēliskā Jēzus draudze) Янис Давидс.

Бывшая член прихода на суде поделилась, что духовный лидер запрещает походы к врачам и призывает обращаться к народной медицине. По ее мнению, никто не хотел Ливе зла, просто люди были очень верующими.