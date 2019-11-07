В Валдгале полиция гонялась за пьяным мотоциклистом без прав

В среду, 6 ноября, Госполиция после погони в Талсинском крае задержала мотоциклиста, который ехал пьяным и без прав, сообщает агентство LETA.
Так, в 15 часов в волости Валдгалес Талсинского края полицейские, патрулируя на трафарированном автомобиле, заметили мотоцикл без госномера.
Полицейские решили мотоцикл остановить и попросили водителя прекратить движение, однако тот просьбу проигнорировал и начал бегство.
Водитель мотоцикла продолжал не реагировать на световые и звуковые сигналы и требования остановить транспортное средство, поэтому полицейские начали маневр обгона и дали повторное распоряжение остановиться. В один момент мотоцикл заскользил по дороге и врезался в бок автомобиля Госполиции.
После столкновения водитель мотоцикла продолжил бегство, покинув место ДТП. На требования стражей порядка он по-прежнему не реагировал.
Впрочем, вскоре он не справился с управление и остановился.
Госполиция констатировала, что у мотоцикла не было госномера. Как оказалось позднее, мотоцикл вообще был списан.
Кроме того, выяснилось, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - в его выдохе было констатировано 1,6 промилле алкоголя. Не было у него и водительских прав, а у мотоцикла не было страховки и техосмотра.
Начат уголовный процесс. Мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции за нарушение подобного рода. Кроме того, у него в силе запрет на использование водительских прав.
Полиция указывает, что алкоголь и управление каким-либо транспортным средством - две несовместимые вещи, кроме того, опыт показывает, что пьяный водитель угрожает не только своим жизни и здоровью, но и несет угрозу другим участникам движения.