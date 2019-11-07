В Валдгале полиция гонялась за пьяным мотоциклистом без прав

Так, в 15 часов в волости Валдгалес Талсинского края полицейские, патрулируя на трафарированном автомобиле, заметили мотоцикл без госномера.

Полицейские решили мотоцикл остановить и попросили водителя прекратить движение, однако тот просьбу проигнорировал и начал бегство.

Водитель мотоцикла продолжал не реагировать на световые и звуковые сигналы и требования остановить транспортное средство, поэтому полицейские начали маневр обгона и дали повторное распоряжение остановиться. В один момент мотоцикл заскользил по дороге и врезался в бок автомобиля Госполиции.

После столкновения водитель мотоцикла продолжил бегство, покинув место ДТП. На требования стражей порядка он по-прежнему не реагировал.

Впрочем, вскоре он не справился с управление и остановился.

Госполиция констатировала, что у мотоцикла не было госномера. Как оказалось позднее, мотоцикл вообще был списан.

Кроме того, выяснилось, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - в его выдохе было констатировано 1,6 промилле алкоголя. Не было у него и водительских прав, а у мотоцикла не было страховки и техосмотра.

Начат уголовный процесс. Мужчина ранее уже попадал в поле зрения полиции за нарушение подобного рода. Кроме того, у него в силе запрет на использование водительских прав.