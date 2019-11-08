KNAB: в крупных закупках Юрмалы часто побеждает брат главы стройуправы

Ее брату Янису Ласису принадлежит предприятие JLD, которому регулярно достаются крупные заказы Юрмальской думы.

На сайте Бюро по надзору за закупками агентство LETA убедилось в том, что в августе предприятие победило в конкурсе на оказание садоводческих услуг в Юрмале.

Сумма заказа составляет 1,25 млн евро. В прошлом году фирма также победила в аналогичном конкурсе и получила заказ на 1 млн евро, а в 2017 году - на 900 тыс. евро.

Также в этом году предприятие получило заказ стоимостью 21,4 тыс. евро на поставки инвентаря для лесопарка в Дзинтари и заказ стоимостью почти 42 тыс. евро на обслуживание муниципальных игровых площадок.

По данным Firmas.lv, единственным владельцем JLD является Ласис. В прошлом году оборот предприятия составил 2,566 млн евро, прибыль - 58 465 евро.

Также Юрмальская дума планирует обновить в городе все остановки общественного транспорта, и в конкурсе эскизов лучшим снова признано предложение JLD. Предприятие получило премию в размере 4000 евро.