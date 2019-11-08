KNAB: в крупных закупках Юрмалы часто побеждает брат главы стройуправы

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обратило внимание на появившуюся в прессе информацию о том, что в крупных закупках Юрмальской думы побеждает фирма, принадлежащая брату начальника городского строительного управления Виты Звейниеце.
Ее брату Янису Ласису принадлежит предприятие JLD, которому регулярно достаются крупные заказы Юрмальской думы.
На сайте Бюро по надзору за закупками агентство LETA убедилось в том, что в августе предприятие победило в конкурсе на оказание садоводческих услуг в Юрмале.
Сумма заказа составляет 1,25 млн евро. В прошлом году фирма также победила в аналогичном конкурсе и получила заказ на 1 млн евро, а в 2017 году - на 900 тыс. евро.
Также в этом году предприятие получило заказ стоимостью 21,4 тыс. евро на поставки инвентаря для лесопарка в Дзинтари и заказ стоимостью почти 42 тыс. евро на обслуживание муниципальных игровых площадок.
По данным Firmas.lv, единственным владельцем JLD является Ласис. В прошлом году оборот предприятия составил 2,566 млн евро, прибыль - 58 465 евро.
Также Юрмальская дума планирует обновить в городе все остановки общественного транспорта, и в конкурсе эскизов лучшим снова признано предложение JLD. Предприятие получило премию в размере 4000 евро.
Как заявила на Латвийском радио Вита Звейниеце, фирма занимается озеленением, и то, что она получает заказы в Юрмале, "абсолютно нормально".