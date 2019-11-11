Бесконтактный расчёт – невидимый, привычный, жизненно необходимый

Радио выполняет функцию, которую мы не замечаем и не обсуждаем, так как давно восприняли его как ценную и само собой разумеющуюся часть жизни – выходных и буден. Так и расчет за покупки и услуги с помощью бесконтактной карты (телефона или часов) в большинстве стран Европы тоже стал такой же, как радио, незаметной частью повседневной жизни.

Поскольку бесконтактные платежи – более новая технология по сравнению с радио, изобретенным более 100 лет назад, то она еще не всем до конца понятна. Поэтому пока в обществе еще актуален вопрос: как это возможно, что при приближении карты или телефона к платежному устройству происходит расчет за покупку? Как именно это работает?

Как совершается платёж?

Может показаться, что бесконтактные платежи – совершенно новое изобретение. На самом деле технологии уже больше 20 лет. Mastercard впервые внедрил таковую в 2003 году, в основном заботясь о безопасности и максимальном удобстве пользователей карт. Эту так называемую технологию NFC (near field communication, или радиосвязь на ближней дистанции) используют также для платежей в телефонах и других устройствах. Популярность технологии выросла очень быстро: в Европе за год число бесконтактных платежей увеличилось на 97%. Например, в Дании, Греции, Венгрии, Нидерландах, Польше, а также в России удельный вес бесконтактных платежей уже превышает 50% от общего числа (данные Mastercard). Подобный же подъем популярности наблюдается и у нас.

Итак, что же именно происходит в момент расчета? В вашем распоряжении имеется устройство, в которое встроена микросхема с присоединенной к ней мини-антенной. Это устройство может быть, например, выданной банком платежной картой, наклейкой, браслетом (или любым другим гаджетом, в котором есть эта микросхема с антенной) или мобильным устройством (телефоном, планшетом), оснащенным особым программным обеспечением или специальной SIM-картой. Чтобы можно было совершить оплату покупки, необходимо еще и зарегистрированное устройство приема бесконтактных карт со встроенной в него антенной. В отличие от бесконтактного устройства, выданного человеку, антенна устройства для приема бесконтактных карт способна и передавать, и принимать радиосигнал. В момент, когда бесконтактное устройство попадает в поле радиосигнала, испускаемого устройством для приема карт, происходит обмен данными между обоими устройствами – совершается сделка. О том, что обмен данными произошел, свидетельствуют световой сигнал на устройстве для приема карт и звуковой сигнал «пиик». Квитанция, которую устройство приема карт распечатывает через пару секунд, свидетельствует, что платеж подтвержден. И на этом все.

На самом деле за те несколько секунд, когда платежная карта или другое устройство подносится к подготовленному POS-терминалу, с огромной скоростью происходит объемный обмен информацией.

Семь шагов за несколько секунд