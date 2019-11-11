Бесконтактный расчёт – невидимый, привычный, жизненно необходимый

С бесконтактными платежами дело обстоит примерно как с радио – музыка и новости звучат в кафе, магазине, киоске, создавая фон нашей повседневной жизни и оказывая на нас определенное влияние. Так, из новостей мы получаем определенные посылы, значимые для нас, а сама музыка позволяет расслабиться. Помечтать или вдохновиться на какие-то дела.
Радио выполняет функцию, которую мы не замечаем и не обсуждаем, так как давно восприняли его как ценную и само собой разумеющуюся часть жизни – выходных и буден. Так и расчет за покупки и услуги с помощью бесконтактной карты (телефона или часов) в большинстве стран Европы тоже стал такой же, как радио, незаметной частью повседневной жизни.
Поскольку бесконтактные платежи – более новая технология по сравнению с радио, изобретенным более 100 лет назад, то она еще не всем до конца понятна. Поэтому пока в обществе еще актуален вопрос: как это возможно, что при приближении карты или телефона к платежному устройству происходит расчет за покупку? Как именно это работает?
Как совершается платёж?
Может показаться, что бесконтактные платежи – совершенно новое изобретение. На самом деле технологии уже больше 20 лет. Mastercard впервые внедрил таковую в 2003 году, в основном заботясь о безопасности и максимальном удобстве пользователей карт. Эту так называемую технологию NFC (near field communication, или радиосвязь на ближней дистанции) используют также для платежей в телефонах и других устройствах. Популярность технологии выросла очень быстро: в Европе за год число бесконтактных платежей увеличилось на 97%. Например, в Дании, Греции, Венгрии, Нидерландах, Польше, а также в России удельный вес бесконтактных платежей уже превышает 50% от общего числа (данные Mastercard). Подобный же подъем популярности наблюдается и у нас.
Итак, что же именно происходит в момент расчета? В вашем распоряжении имеется устройство, в которое встроена микросхема с присоединенной к ней мини-антенной. Это устройство может быть, например, выданной банком платежной картой, наклейкой, браслетом (или любым другим гаджетом, в котором есть эта микросхема с антенной) или мобильным устройством (телефоном, планшетом), оснащенным особым программным обеспечением или специальной SIM-картой. Чтобы можно было совершить оплату покупки, необходимо еще и зарегистрированное устройство приема бесконтактных карт со встроенной в него антенной. В отличие от бесконтактного устройства, выданного человеку, антенна устройства для приема бесконтактных карт способна и передавать, и принимать радиосигнал. В момент, когда бесконтактное устройство попадает в поле радиосигнала, испускаемого устройством для приема карт, происходит обмен данными между обоими устройствами – совершается сделка. О том, что обмен данными произошел, свидетельствуют световой сигнал на устройстве для приема карт и звуковой сигнал «пиик». Квитанция, которую устройство приема карт распечатывает через пару секунд, свидетельствует, что платеж подтвержден. И на этом все.
На самом деле за те несколько секунд, когда платежная карта или другое устройство подносится к подготовленному POS-терминалу, с огромной скоростью происходит объемный обмен информацией.
Семь шагов за несколько секунд
7 этапов, характеризующих процесс обмена информацией и содержание, которое обеспечивает безопасный бесконтактный расчет за покупку в течение нескольких секунд:
1. В устройство приема карт введена сумма покупки. Покупатель подносит бесконтактное устройство к устройству приема карт (максимум на расстояние 4 см).
2. Устройство приема карт отправляет на бесконтактное устройство данные о покупке вместе с суммой сделки.
3. Микросхема бесконтактного устройства подписывает данные о покупке уникальной цифровой подписью (криптограммой) и дает терминалу инструкцию – отправить покупку онлайн для подтверждения в банк, выдавший карту. Терминал в онлайне отправляет учреждению, выдавшему карту, запрос на авторизацию сделки, включая в него данные по сделке и сгенерированную картой уникальную криптограмму.
4. Учреждение, выдавшее карту, проверяет данные по сделке и уникальную криптограмму. Если сделка совершена без введения PIN-кода, банк, выдавший карту, на основании предыдущих сделок может потребовать от пользователя карты ввести PIN-код. Если проверки PIN-кода не требуется, издатель убеждается, что на банковском счете имеется достаточный объем денег для совершения сделки. Если все проверки успешно пройдены и денег достаточно, банк утверждает сделку и отправляет ответ устройству для приема карт.
5. В случаях, когда банк принимает решение потребовать введения PIN-кода, он дает соответствующее распоряжение устройству для приема карт. Пользователь карты вводит PIN-код, терминал отправляет PIN-код вместе с остальными данными о трансакции на проверку банку. Если все в порядке и объем денег на счете достаточный, банк утверждает сделку и отправляет ответ устройству для приема карт.
6. Если банк утвердил сделку, устройство приема карт выводит на экран соответствующее сообщение и/или печатает квитанцию.
7. В конце дня банк, с которым торговец заключил договор на прием карты (принимающий банк), отправляет утвержденные сделки на оплату, используя как местные (Worldline), так и международные системы расчета по картам (Visa, Mastercard). В результате этого торговец получает деньги за услугу или товар, а пользователь карты видит сделку в выписке со своего банковского счета.
Все это произошло в течение нескольких секунд. Именно скорость и удобство позволили технологии бесконтактных платежей заменить обычные расчеты по картам или оплату наличными.
Бесконтактная функция – повседневное явление среди молодёжи
Бесконтактный платеж – безопасная альтернатива наличным деньгам, предлагающая современный быстрый расчет. С увеличением числа пользователей растет и понимание вопросов безопасности, связанных с использованием этой технологии. Люди очень ценят быстроту бесконтактных платежей и удобство пользования.
Если просмотреть данные исследований бесконтактных расчетов в прошлом и в этом году, выходит, что число пользователей бесконтактных карт в Латвии стабильно растет – от 51% в 2018 году до почти 75% в сентябре 2019 года. Особенно растет число тех пользователей, которые используют бесконтактную расчетную карту или телефон всегда или почти всегда, где только возможно (от 24% в прошлом году до 46% в этом году). Если же мы проанализируем «портрет» этих регулярных пользователей, вывод следующий: немного чаще это мужчина (свыше 50%), явно молодые люди (в возрастной группе от 18 до 34 лет регулярных пользователей гораздо больше). В то же время и сениоры полюбили бесконтактные расчеты – 43% охотно используют их для повседневных покупок.
В обозримом будущем быстрый расчет, например, уже в момент выбора товара, а не у кассы станет заурядным явлением, которое, помимо прочего, будет выполнять и еще совсем иную, «невидимую» функцию – продолжит процесс инновации в других сферах и условиях технологических возможностей.