Угроза "катастрофических пожаров" в Сиднее: закрыты 600 школ

Сидней и прилегающие к нему территории в австралийском штате Новый Южный Уэльс готовятся к "катастрофическим" лесным пожарам - во вторник были закрыты более 600 школ.
В Новом Южном Уэльсе, который с начала прошлой недели пережил уже несколько десятков разрушительных лесных пожаров, объявлено чрезвычайное положение, и власти готовятся к ухудшению ситуации, так как температура воздуха местами может превысить 40 градусов по Цельсию, а порывы ветра - достигнуть скорости 80 километров в час (22 метра в секунду).
Тревога "катастрофических пожаров" впервые в истории была объявлена как в сельских регионах Нового Южного Уэльса, так и в Сиднейской агломерации, в том числе и в ее пригороде.
Премьер-министр штата Гледис Береджиклян утром во вторник призвала жителей следовать сообщениям властей и своевременно отправляться на безопасные территории.
До этого в результате лесных пожаров в Новом Южном Уэльсе погибли три человека, уничтожены 150 домов.
Утром во вторник там продолжали бушевать 50 пожаров, примерно половина которых не подчинена контролю.
Дым от пожара с севера штата уже достиг Сиднея.