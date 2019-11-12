Угроза "катастрофических пожаров" в Сиднее: закрыты 600 школ

В Новом Южном Уэльсе, который с начала прошлой недели пережил уже несколько десятков разрушительных лесных пожаров, объявлено чрезвычайное положение, и власти готовятся к ухудшению ситуации, так как температура воздуха местами может превысить 40 градусов по Цельсию, а порывы ветра - достигнуть скорости 80 километров в час (22 метра в секунду).