Вт, 12.11.2019
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Угроза "катастрофических пожаров" в Сиднее: закрыты 600 школ

Пожары в Австралии

ФОТО: Dan Peled / AP

Сидней и прилегающие к нему территории в австралийском штате Новый Южный Уэльс готовятся к "катастрофическим" лесным пожарам - во вторник были закрыты более 600 школ.

В Новом Южном Уэльсе, который с начала прошлой недели пережил уже несколько десятков разрушительных лесных пожаров, объявлено чрезвычайное положение, и власти готовятся к ухудшению ситуации, так как температура воздуха местами может превысить 40 градусов по Цельсию, а порывы ветра - достигнуть скорости 80 километров в час (22 метра в секунду).

Тревога "катастрофических пожаров" впервые в истории была объявлена как в сельских регионах Нового Южного Уэльса, так и в Сиднейской агломерации, в том числе и в ее пригороде.

Премьер-министр штата Гледис Береджиклян утром во вторник призвала жителей следовать сообщениям властей и своевременно отправляться на безопасные территории.

До этого в результате лесных пожаров в Новом Южном Уэльсе погибли три человека, уничтожены 150 домов.

Утром во вторник там продолжали бушевать 50 пожаров, примерно половина которых не подчинена контролю.

Дым от пожара с севера штата уже достиг Сиднея.

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