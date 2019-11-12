Суд объявил производителя косметики Dzintars неплатежеспособным

Процесс неплатежеспособности начат на основе заявления администратора процесса неплатежеспособности предприятия Марека Дикса. Одновременно прекращен процесс правовой защиты, так как Dzintars более 30 дней не выполнял согласованный с кредиторами план мер в рамках процесса правовой защиты в редакции от 25 апреля 2019 года и суду не были представлены согласованные большинством кредиторов изменения плана.

Таким образом, суд констатировал признаки неплатежеспособности предприятия, соответствующие ч.1 п.8. ст. 57 закона о неплатежеспособности, и постановил, что есть основания признать Dzintars неплатежеспособным.

Межанце отметила, что в данном случае основным кредитором является Служба государственных доходов (СГД), которая не согласилась на новые изменения в плане мер правовой защиты Dzintars в сентябре этого года.

Причиной такого решения стал ряд факторов, в том числе то, что Dzintars не внес полностью очередной налоговый платеж, уплатив вместо необходимых 1,76 млн евро 273,24 тыс. евро, в результате чего долг по текущим налоговым платежам увеличился до 2,59 млн евро.

Во-вторых, выросли общая налоговая задолженность предприятия и долги по другим обязательным платежам - на день принятия решение СГД не утверждать изменения в плане мер они составляли 6,8 млн евро.

Кроме того, несмотря на однократные просьбы, Dzintars не предоставил договоры о сотрудничестве, проекты договоров о предусмотренной продаже недвижимого имущества или другие документы, которые подтверждали бы способность предприятия выполнить план мер процесса правовой защиты. Также компания не выполнила ряд требований нормативных актов - не подала расчет прибыли или убытков и годовой отчет за 2018 год.

Член правления Dzintars Дагния Майке ранее сообщила агентству LETA, что кредиторы компании не согласились подождать до конца года, когда было запланировано продать производственные корпуса предприятия и за счет этого рассчитаться с кредиторами.

"Завод не нуждается в старых производственных корпусах советской эпохи, поэтому план предусматривал их продажу. Один из потенциальных покупателей планировал прибыть только в ноябре, а процесс продажи занял бы около трех месяцев, но кредиторы не хотели ждать", - сказала Майке.

Она добавила, что производство компании Dzintars может осуществляться и в гораздо меньших помещениях или можно построить новый, более компактный завод. Также Майке заявила, что процесс неплатежеспособности может завершиться санацией. "В любом случае Dzintars никуда не исчезает, потому что бренд, торговые марки и все патенты в качестве нематериальной собственности принадлежат [истинному выгодоприобретателю компании] Илье Герчикову", - подчеркнула Майке.

Позже появилась информация о том, что Герчиков учредил новую компанию - Dzintars Beauty.

Как сообщалось, 17 октября 2016 года предприятие подало в суд Земгальского предместья Риги заявление о начале процесса правовой защиты, и 18 января 2017 года суд утвердил план этого процесса. В свою очередь после соответствующей просьбы предприятия с 4 апреля 2018 года решением суда срок выполнения данного плана был продлен еще на два года. Таким образом, новый срок реализации плана мероприятий процесса правовой защиты был установлен до 4 апреля 2020 года.

Общая сумма требований обеспеченных кредиторов Dzintars в прошлом году составляла 4,5 млн евро, необеспеченных - 6,96 млн евро, что составляет в целом 11,46 млн евро.

Как ранее заявляли представители Dzintars, два кризиса - в 2008 и 2014 году - способствовали сокращению традиционных рынков сбыта продукции предприятия, падению объемов продаж и нехватке оборотных средств, из-за чего у предприятия накопились долги.