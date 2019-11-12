"Отлично": будущий Origo One получил высокую оценку устойчивости здания

BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessement Method) – это международно признанная система, позволяющая оценивать здания разного типа – офисы, торговые центры, многоквартирные дома и т.д. - по различным критериям устойчивости. Оценку можно получить и на стадии проектирования объектов, и после завершения их строительства, и для зданий, которые уже используются.

Девелопер LCM 19 августа 2019 года получил сертификат BREEAM с оценкой 75,4% ("отлично"), присвоенной на стадии проектирования бизнес-центру Origo One. Это вторая самая высокая оценка, которую когда-либо получал проект офисного здания в Латвии.

Самые высокие показатели получены в следующих категориях:

транспорт (100%);

использование земли и экология (90%);

управление проектом (89%);

вода (89%);

энергия (88%).

В свою очередь 30 августа 2019 года сертификат BREEAM в разделе розничной торговли получил проект торгового центра Origo, оценка — 70,8% ("отлично"). Присвоенная Origo оценка является самой высокой до сих пор среди объектов розничной торговли в Балтии.

Самые высокие показатели получены в следующих категориях:

вода (100%);

использование земли и экология (90%);

управление проектом (89%);

отходы (86%);

энергия (79%).

В рамках сертификации BREEAM LCM провел различные расчеты и проанализировал, как по возможности эффективнее использовать преимущества местонахождения и расположения здания, доступность общественного транспорта.

В помещениях распланированы наиболее выгодные решения по оборудованию лифтов и эскалаторов и оптимальное их количество, определены самые удобные для посетителей и работников пути перемещения, предусмотрены также различные решения по экономии воды, уменьшению объема сточных вод и инфильтрации дождевой воды в зеленые террасы внутренних двориков здания.

Сертификацию проводили аудитор BREEAM Зане Саука (IB&P konsultācijas) и аккредитованный специалист BREEAM Хэдли Барретт (Hadley Barrett, OÜ Oxford Sustainable).

Напомним, для расширения торгового центра Origo Linstow Center Management начал строительство нового здания на расположенном рядом земельном участке на ул. Сатеклес, 2b. Таким образом общая площадь торгового центра будет увеличена до 81 500 кв.м., а арендуемая площадь, включая офисы, увеличится до 45 300 кв.м.

Строительный проект предусматривает расширение подземной автостоянки, обеспечив места для 250 автомашин, а также оборудование вместительной, безопасной и доступной велостоянки.

С развитием проекта планируется и перестройка опасного в настоящее время перекрестка ул. Сатеклес и Элизабетес, на котором будут оборудованы регулируемые пешеходные переходы и велополоса на ул. Элизабетес через ул. Сатеклес.