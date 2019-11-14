Поесть за 4 евро в центре Риги? Легко! Создана карта бюджетных ресторанов

Все мы часто сталкивались с тем, что очень хочется есть, но на глаза попадаются лишь дорогие рестораны. На сайте Restorāni Rīga каждый желающий может ознакомиться с картой, на которой отмечены места в центре Риги, где можно бюджетно пообедать.
Каждый может выбрать что-то подходящее для своего вкуса или содержания кармана!
"Чтобы помочь тебе найти место, где можно быстро и дешево пообедать в центре Риги, когда ты находишься в напряженном ритме, мы создали карту с ресторанами, где стоимость обеда не превышает 4 евро", - говорится на сайте Restorāni Rīga.
На данный момент для удобства посетителей на карте отмечены 27 мест общепита, которые выделены желтым и оранжевым цветами.
Бюджетный обед отмечен желтым цветом
"Это места, где за 4 евро можно получить два блюда из классического обеденного комплекта. То есть, основное блюдо, салат или суп с десертом или напитком", - указано на сайте.
В список бюджетных ресторанов включены обеденные рестораны, школьные столовые, которые доступны не только школьникам или студентам, а также различные бистро за разумную цену.
Однако на данный момент вы здесь не найдете места продажи fast food, например, кебабные, сети бургерных ресторанов и места, где еду можо взять с собой.
"Стоит признать, что в большей части этих мест обед обходится не так дешево, поскольку редко комплект стоит меньше 3 евро", - заявили создатели карты.
Комплексное предложение стоимостью ниже 4 евро отмечено оранжевым цветом
"Таких мест в центре Риги не много, но хотим найти все, где это возможно. Стоит учитывать то, что в отличии от меню дневного предложения, обед в этих местах обойдется дороже", - говорится на сайте Restorāni Rīga.
Оранжевым цветом выделены такие традиционные обеденные места как LIDO и Delicio, где обед с основным блюдом и дополнительным блюдом будет стоить дороже 4 евро. Однако в этих местах доступен комплексный обед, которые стоит меньше 4 евро.
Обобщим и другие списки
Если людям понравится идея о создании таких списков с обеденными местами, которые можно найти на карте, будут созданы и аналогичные списки. В плане создателей сайта числится обобщения мест с хорошими бизнес-обедами, мест, где могут поесть вегетарианцы и веганы, и, возможно, ресторанов fast food.
Если ты хочешь посоветовать какой-то ресторан, бистро или столовую в центре Риги или старом городе, где можно хорошо пообедать, уложившись в бюджет в 4 евро, можешь поделиться этой информацией с Restorāni Rīga.