Поесть за 4 евро в центре Риги? Легко! Создана карта бюджетных ресторанов

Каждый может выбрать что-то подходящее для своего вкуса или содержания кармана!

"Чтобы помочь тебе найти место, где можно быстро и дешево пообедать в центре Риги, когда ты находишься в напряженном ритме, мы создали карту с ресторанами, где стоимость обеда не превышает 4 евро", - говорится на сайте Restorāni Rīga.

На данный момент для удобства посетителей на карте отмечены 27 мест общепита, которые выделены желтым и оранжевым цветами.

Бюджетный обед отмечен желтым цветом

"Это места, где за 4 евро можно получить два блюда из классического обеденного комплекта. То есть, основное блюдо, салат или суп с десертом или напитком", - указано на сайте.

В список бюджетных ресторанов включены обеденные рестораны, школьные столовые, которые доступны не только школьникам или студентам, а также различные бистро за разумную цену.

Однако на данный момент вы здесь не найдете места продажи fast food, например, кебабные, сети бургерных ресторанов и места, где еду можо взять с собой.

"Стоит признать, что в большей части этих мест обед обходится не так дешево, поскольку редко комплект стоит меньше 3 евро", - заявили создатели карты.

Комплексное предложение стоимостью ниже 4 евро отмечено оранжевым цветом

"Таких мест в центре Риги не много, но хотим найти все, где это возможно. Стоит учитывать то, что в отличии от меню дневного предложения, обед в этих местах обойдется дороже", - говорится на сайте Restorāni Rīga.

Оранжевым цветом выделены такие традиционные обеденные места как LIDO и Delicio, где обед с основным блюдом и дополнительным блюдом будет стоить дороже 4 евро. Однако в этих местах доступен комплексный обед, которые стоит меньше 4 евро.

Обобщим и другие списки

Если людям понравится идея о создании таких списков с обеденными местами, которые можно найти на карте, будут созданы и аналогичные списки. В плане создателей сайта числится обобщения мест с хорошими бизнес-обедами, мест, где могут поесть вегетарианцы и веганы, и, возможно, ресторанов fast food.