"Это компромисс": Рейрс о снижении срока выплаты пособия по безработице

Решение уменьшить срок выплаты пособия по безработице - это компромисс, заявил на внеочередном заседании Сейма по рассмотрению бюджета Янис Рейрс.
Он напомнил, что первоначальный вариант был иной - срок выплаты пособия планировалось сократить до шести месяцев, а отдельным категориям вообще его не выплачивать.
По словам министра, в сфере социальных взносов намечены некоторые очень важные вещи, например, 1% на здравоохранение.
Министр пояснил, что со снижением средств на пособие по безработице вырастут средства на пособия по болезни.
"По логике [оппозиции], следовало бы увеличить налоги на пособия по болезни, но мы не пойдем таким путем. Социальный налог на "материнские зарплаты" также не повышен ни на один процент", - сказал министр.
Как сообщалось, Сейм, несмотря на возражения профсоюзов, принял поправки о сокращении срока выплаты пособий по безработице с девяти до восьми месяцев.
За данные поправки проголосовали 55 депутатов, а против проголосовали 32 парламентария.
Поправки предусматривают сокращение продолжительности выплат пособия по безработице с девяти до восьми календарных месяцев и изменения в размере пособия по безработице, заключающееся в сокращении выплачиваемой пропорции пособия по безработице с полного объема до 75% за третий месяц, с 75% до 50% за пятый и шестой месяц, и с 50% до 45% от предоставленного пособия по безработице за седьмой и восьмой месяц.