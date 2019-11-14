"Это компромисс": Рейрс о снижении срока выплаты пособия по безработице

Он напомнил, что первоначальный вариант был иной - срок выплаты пособия планировалось сократить до шести месяцев, а отдельным категориям вообще его не выплачивать.

По словам министра, в сфере социальных взносов намечены некоторые очень важные вещи, например, 1% на здравоохранение.

Министр пояснил, что со снижением средств на пособие по безработице вырастут средства на пособия по болезни.

"По логике [оппозиции], следовало бы увеличить налоги на пособия по болезни, но мы не пойдем таким путем. Социальный налог на "материнские зарплаты" также не повышен ни на один процент", - сказал министр.

Как сообщалось, Сейм, несмотря на возражения профсоюзов, принял поправки о сокращении срока выплаты пособий по безработице с девяти до восьми месяцев.

За данные поправки проголосовали 55 депутатов, а против проголосовали 32 парламентария.