После двух дней долгих дискуссий принят бюджет на 2020 год

За бюджет проголосовали 57 депутатов, остальные не участвовали в заседании.

Рассмотрение законопроектов бюджетного пакета началось в среду в 9 часов утра и длилось в первый день 14 часов. Во время рассмотрения бюджета два раза сокращалось время выступления депутатов в прениях, и, когда оно было сокращено до одной минуты, оппозиция покинула зал заседаний.

Ко второму чтению бюджета было подано 161 предложение, и ни одно предложение оппозиции не получило поддержки.

Темп рассмотрения законопроектов значительно ускорился после того, как оппозиция покинула зал - коалиция успела за полтора часа рассмотреть десять законопроектов практически без прений.

Доходы консолидированного бюджета 2020 года прогнозируются в размере 9,89 млрд евро, расходы - в размере 10 млрд евро. По сравнению с бюджетом 2019 года доходы вырастут на 717,1 млн евро, расходы - на 610,1 млн евро. Целевые дотации самоуправлениям составят 381,854 млн евро.

Поступления основного государственного бюджета прогнозируются в размере 6,88 млрд евро, расходы - в размере 7,22 млрд евро. Доходы основного бюджета по сравнению с бюджетом 2019 года вырастут на 400 млн евро или 5,9%, расходы - на 325,2 млн евро.

Прогноз внутреннего валового продукта (ВВП) в фактических ценах составляет на 2020 год 33,154 млрд евро. Допустимый дефицит общего бюджета правительства составит 0,3% от ВВП, максимальный размер госдолга в конце года - 11,75 млрд евро.

5,18 млн евро зарезервировано на демографические меры.

На повышение зарплат медикам выделено около 60 млн евро. Согласно принятому в прошлом году решению Сейма, эта сумма должна была составить 120 млн евро. Первоначально на зарплаты медиков планировалось выделить 42 млн евро, но позже удалось изыскать еще 18 млн евро, пересмотрев программы и приоритеты.

1,5 млн евро выделено на поддержку СМИ, около 4 млн евро - на новую модель финансирования партий.

"Замораживание" зарплат депутатов на уровне 2019 года позволило сэкономить около 500 тыс. евро.

Также было выделено:

18,9 млн евро на повышение зарплат работников системы МВД;

13 млн евро на повышение зарплат работникам культуры;

23 млн евро на повышение зарплат учителей;

8 млн евро на поддержку науки и исследований.

Расходы на оборону составят 2% от ВВП или 68 млн евро.