СГД для нужд таможни купит дрон за 90 500 евро

Служба госдоходов (СГД) планирует приобрести за 90 500 евро дрон, сообщает агентство LETA. Претенденты могут подавать заявки до 11 часов 27 ноября.
Планируется приобретение беспилотного летательного аппарата для выполнения функций, делегированных таможенному управлению СГД, в целях повышения эффективности надзора за деятельностью, подлежащей таможенному оформлению, например, в акватории порта и контролируемых районах, для улучшения контроля процесса заправки судов топливом, снизив при этом затраченное на таможенный контроль время.
СГД указала, что это новый, ранее не используемый в Латвии вид контроля, поэтому сначала планируется приобрести один аппарат, используя финансовую поддержку европейской программы по борьбе с мошенничеством Hercule III.
Договор с победителем конкурса планируется заключить на 24 месяца.
Общая сумма договора включает все выплаты, связанные со стоимостью товара, поставкой, предотвращением несоответствия товара, обеспечением гарантии, транспортными расходами, налогами, организацией обучения и и т.д.. Для внегарантийного ремонта зарезервирована сумма в размере 3000 евро на все время гарантии.