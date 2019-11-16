СГД для нужд таможни купит дрон за 90 500 евро

Планируется приобретение беспилотного летательного аппарата для выполнения функций, делегированных таможенному управлению СГД, в целях повышения эффективности надзора за деятельностью, подлежащей таможенному оформлению, например, в акватории порта и контролируемых районах, для улучшения контроля процесса заправки судов топливом, снизив при этом затраченное на таможенный контроль время.