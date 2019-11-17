Вс, 17.11.2019
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В Стопиньском крае столкнулись грузовик и легковое авто: один человек погиб

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В субботу, 16 ноября, в Стопиньском крае произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погиб мужчина, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В 20.56 в полицию поступило сообщение о столкновении у поворота на Упеслеяс грузовика Scania с прицепом Schmitz и автомобиля Volvo.

На месте происшествия от полученных травм погиб водитель Volvo, а водителю Scania была оказана медицинская помощь.

В целом за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 13 человек, один погиб.

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