В Стопиньском крае столкнулись грузовик и легковое авто: один человек погиб

В субботу, 16 ноября, в Стопиньском крае произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погиб мужчина, сообщили агентству LETA в Госполиции.
В 20.56 в полицию поступило сообщение о столкновении у поворота на Упеслеяс грузовика Scania с прицепом Schmitz и автомобиля Volvo.
На месте происшествия от полученных травм погиб водитель Volvo, а водителю Scania была оказана медицинская помощь.
В целом за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 13 человек, один погиб.