Начат сбор подписей за запрет утеплять дома пенопластом

Автором инициативы значится Марис Булдербергс. Он подчеркнул, что в Латвии актуально реновировать и утеплять многоквартирные здания.

"Исследуя ценовые предложения, люди чаще всего выбирают самую дешевую группу товаров - пенопласт, но это материал пожароопасный", - считает Булдербергс.

"Само по себе не загорится, однако, если пожар начнется в одной из квартир, сгорит весь фасад утепленного здания. Кроме того, испускаемые пары вредны, и люди очень быстро теряют сознание. Поэтому утепление пенопластом должно быть запрещено", - отмечает автор инициативы.

Отмечается, что лучшими утеплителями считается каменная вата и эковата.