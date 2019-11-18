Начат сбор подписей за запрет утеплять дома пенопластом

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за запрет использовать пенопласт для утепления жилых домов.
Автором инициативы значится Марис Булдербергс. Он подчеркнул, что в Латвии актуально реновировать и утеплять многоквартирные здания.
"Исследуя ценовые предложения, люди чаще всего выбирают самую дешевую группу товаров - пенопласт, но это материал пожароопасный", - считает Булдербергс.
"Само по себе не загорится, однако, если пожар начнется в одной из квартир, сгорит весь фасад утепленного здания. Кроме того, испускаемые пары вредны, и люди очень быстро теряют сознание. Поэтому утепление пенопластом должно быть запрещено", - отмечает автор инициативы.
Отмечается, что лучшими утеплителями считается каменная вата и эковата.
"Это не намного дороже, но такое решение не будет гореть, к тому же у недвижимости вырастет ценность. Неразумно, немного сэкономив, рисковать собственностью и даже жизнью", - говорится в описании инициативы.