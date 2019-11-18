Пн, 18.11.2019
Мне кажется, люди испугались и не пошли на этот фильм. Они решили, что будет слишком сильная чернуха. Юрис Курсиетис, режиссер фильма "Олег"

Начат сбор подписей за запрет утеплять дома пенопластом

Многоквартирный дом. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за запрет использовать пенопласт для утепления жилых домов. 

Автором инициативы значится Марис Булдербергс. Он подчеркнул, что в Латвии актуально реновировать и утеплять многоквартирные здания. 

"Исследуя ценовые предложения, люди чаще всего выбирают самую дешевую группу товаров - пенопласт, но это материал пожароопасный", - считает Булдербергс. 

"Само по себе не загорится, однако, если пожар начнется в одной из квартир, сгорит весь фасад утепленного здания. Кроме того, испускаемые пары вредны, и люди очень быстро теряют сознание. Поэтому утепление пенопластом должно быть запрещено", - отмечает автор инициативы. 

Отмечается, что лучшими утеплителями считается каменная вата и эковата. 

"Это не намного дороже, но такое решение не будет гореть, к тому же у недвижимости вырастет ценность. Неразумно, немного сэкономив, рисковать собственностью и даже жизнью", - говорится в описании инициативы. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ