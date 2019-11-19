ШЕСТЬ причин доверять бесконтактным расчетам

Так как преимущества расчетной системы нового поколения – более быстрые и удобные расчеты – были совершенно очевидны, не вызывало сомнений то, что безопасность услуги станет основным поводом для дискуссий и размышлений. Поэтому создатели технологии NFC (near field communication) разработали технологически выверенную многоступенчатую систему ее защиты, которая непрестанно совершенствуется.

За 20 лет новая платформа для расчетов стала повседневным явлением в жизни населения и торговцев – каждый второй платеж на территории Европы осуществляется с помощью бесконтактной технологии. В Латвии такой возможностью повседневно пользуются около 60% жителей. С ростом все большей популярности этого способа расчетов повышается и доверие к нему, но вместе с тем возникают и вопросы. Чтобы ответить на главные из прозвучавших, мы решили выделить 6 наиболее существенных причин, свидетельствующих о том, что бесконтактным расчетам стоит доверять. А именно:

1. Карта всегда остается в ваших руках

Бесконтактный расчет происходит при приближении платежной карты (телефона или другого устройства) к платежному терминалу, однако карта всегда остается только и исключительно в руках ее настоящего пользователя. Нелегальные действия с обычными картами нередко осуществлялись тогда, когда карта передавалась торговцу для совершения платежа. На самом деле наличные деньги – самый ненадежный способ оплаты чего-либо: вы можете легко ошибиться при расчете суммы платежа и получении сдачи, а также, в отличие от цифрового расчета, путь наличных денег невозможно отследить.

2. Уникальный код

Каждая трансакция имеет уникальный код для предотвращения риска дублированного платежа. Это еще означает, что каждый платеж можно идентифицировать. Это безопаснее и надежнее, чем платить наличными.

3. Лимит расчета

В разных странах установлены разные максимальные лимиты бесконтактных расчетов. В большинстве стран ЕС, в том числе в Латвии, это 25 евро. Для покупки сверх этой суммы нужно ввести PIN-код – наподобие того, как с обычной расчетной картой.

4. Бесконтактно, а не удаленно

Расчет с помощью бесконтактной карты или другого устройства совершается на расстоянии нескольких сантиметров от расчетного устройства. Карту нужно «пикнуть» на расстоянии 1-2, максимум 4 сантиметров от терминала. Это означает, что «считать» эти данные на расстоянии просто невозможно.

5. Клонировать – бессмысленно

Бесконтактную платежную карту невозможно клонировать таким образом, чтобы с ее помощью можно было совершать платежи. Имя пользователя карты, трехзначный код безопасности на обороте и информация о расчете никогда не пересылаются. Вместо этого с информацией о счете с бесконтактной карты отправляется уникальный номер для идентификации сделки.

6. Система слежения: защита от мошенников

Сотрудничая с банками, выдающими карты, розничными торговцами и поставщиками платежных услуг, в Mastercard создали и используют специальную систему выявления мошенничества и искусственный интеллект, чтобы выявлять подозрительные действия и мошенничество.