SVT: Через Swedbank, возможно, были нарушены санкции США и ЕС в отношении России

Как сообщает SVT, она обнаружила транзакции между российским оружейным предприятием "Концерн Калашникова" и фирмой Kalashnikov USA (Флорида).

Поскольку транзакции осуществлялись после приятия санкций США в отношении России — а оружейный концерн попал в этот список — сделки могут считаться нарушением запрета.

Речь идет о сумме 1,04 млн долларов (около 940 тыс евро), которые держатель капитала "Концерн Калашникова" и крупнейший клиент Swedbank Estonia Искандер Махмудов направил в Kalashnikov USA.

Сумма была направлена четырьмя транзакциями от компаний, зарегистрированных на Виргинских Островах. Средства пришли на счета Bank of America — их контролируют люди, которые занимают ключевые посты в Kalashnikov USA.

Один из них — основатель и владелец компании — гражданин России, живущий в США.

Ни одна из компаний не ответила на вопросы шведских журналистов.

В интервью SVT глава Swedbank Йенс Хенрикссон заявил: "Я не могу подтвердить идентичность наших клиентов. Я просто хочу сказать, что я шокирован и огорчен. Я собираюсь передать эту информацию нашему отделу расследований, мы изучим ее. Спасибо вам большое".

Согласно внутреннему отчету Swedbank, имеющемуся в распоряжении шведского общественной вещательной компании SVT, за 10 лет через эстонские отделения банка прошло около 135 млрд евро. Swedbank, возможно, скрыл от властей США информацию о подозрительных финансовых сделках, сообщал Reuters.

Речь идет об операциях на счетах клиентов, связанных с панамской "фабрикой офшоров" Mossack Fonseca. Сам банк в комментарии Reuters сообщил лишь, что полностью сотрудничает с расследованием и, в соответствии с законом, не имеет права разглашать ни сам факт, ни тем более содержание обмена информацией с властями США.

В конце февраля Управление по борьбе с экономическими преступлениями полиции Швеции (ECA) уведомило, что занимается "делом Swedbank".

Тогда речь шла о незаконном разглашении инсайдерской информации: представители Swedbank знали о журналистском расследовании в операций банка и предупредили о нем 15 крупнейших акционеров до публикации материалов.

Расследование содержало, возможно, компрометирующую информацию, публикация которой с высокой вероятностью вызвала бы падение курса акций банка. Таким образом, крупнейшие акционеры могли продать свои акции до того, как их стоимость уменьшилась.

После публикаций о вероятной причастности Swedbank к операциям по отмывке "грязных" денег через финансовую систему стран Балтии курс акций банка действительно резко упал.

Swedbank потерял около 40% своей рыночной стоимости, отмечает Reuters 29 октября.

По последним данным, через счета Swеdbank в одной только Эстонии прошло до 135 млрд евро денег сомнительного и в основном, российского происхождения.

Ранее масштаб скандала, начавшегося с операций Danske Bank также в Эстонии, оценивался в примерно 200 млрд евро — однако роль Swedbank в нем была неясна.