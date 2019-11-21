СГД задержала граждан России в аэропорту "Рига": их подозревают в отмывании денег

Налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД) обнаружила у пассажиров авиарейсов из Москвы и Санкт-Петербурга предположительно нажитые преступным путем наличные денежные средства, начато два уголовных процесса, сообщили агентству LETA в СГД.
В ноябре на основе полученной в результате анализа рисков информации в аэропорту "Рига" был проведен таможенный досмотр пассажиров рейсов Москва-Рига и Санкт-Петербург-Рига.
Таможенный контроль проводился для выявления большого объема наличных денег, которые ввозились через границу Латвии без декларирования и могли относиться к средствам, нажитым преступным путем.
В результате досмотра у пассажира рейса Санкт-Петербург-Рига, гражданина России 1970 г. рожд. были обнаружены наличные на сумму 60 075 евро, а у пассажира рейса Москва-Рига, гражданина России 1970 г. рожд. наличные на сумму 43 900 евро и 10 000 российских рублей (141,4 евро). Происхождение денежных средств будет установлено в ходе досудебного расследования.
По факту провоза наличных средств в крупных размерах начаты два уголовных процесса. В интересах следствия дополнительная информация пока не предоставляется.
Управление налогово-таможенной полиции за недекларирование или недостоверное декларирование наличных денежных средств в 2019 году начало 41 уголовный процесс, в рамках которых изъяты наличные денежные средства на общую сумму 5,909 млн евро, а из банковских сейфов - 1,378 млн евро.