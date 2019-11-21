СГД задержала граждан России в аэропорту "Рига": их подозревают в отмывании денег

В ноябре на основе полученной в результате анализа рисков информации в аэропорту "Рига" был проведен таможенный досмотр пассажиров рейсов Москва-Рига и Санкт-Петербург-Рига.

Таможенный контроль проводился для выявления большого объема наличных денег, которые ввозились через границу Латвии без декларирования и могли относиться к средствам, нажитым преступным путем.

В результате досмотра у пассажира рейса Санкт-Петербург-Рига, гражданина России 1970 г. рожд. были обнаружены наличные на сумму 60 075 евро, а у пассажира рейса Москва-Рига, гражданина России 1970 г. рожд. наличные на сумму 43 900 евро и 10 000 российских рублей (141,4 евро). Происхождение денежных средств будет установлено в ходе досудебного расследования.

По факту провоза наличных средств в крупных размерах начаты два уголовных процесса. В интересах следствия дополнительная информация пока не предоставляется.