Ночь покупок в Rimi, организованная в годовщину трагедии Золитуде, вызвала возмущение людей

"Сегодня нужно было промолчать в связи с 54 жертвами и их близкими. Но, к сожалению, в почтовый ящик в Золитуде брошены рекламы о ночи скидок в Rimi, которая начнётся в 18:00. Это заставляет вспомнить о боли и стонах, которые останутся в нашей памяти на долгое время. 21 ноября - должно быть днём траура", - отметил в письме читатель TVNET Артур.