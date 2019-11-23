Оружие холодной войны 21 века - данные. О Huawei и Kaspersky
Оружие холодной войны 21 века — данные. У служб безопасности нескольких стран возникли подозрения, что российские и китайские лидеры в сфере технологий Huawei и Kaspersky данные своих пользователей передают государственным учреждениям, которые занимаются шпионажем. Является ли это угрозой для Латвии - таким вопросом задалась передача Melu teorija.
Этим летом китайская компания Huawei попала в заголовки чешских СМИ. Двое бывших сотрудников компании рассказали, что регулярно собирали данные на чешских должностных лиц. Данные хранились на сервере Huawei в Китае и стали доступными властям.
Под подозрение попала и маршрутизация Huawei
ША более года исследовали, не скрыты ли в роутерах интернета корыстные цели, однако это не подтвердилось. Но выяснилось, что продукты Huawei полны ошибок и легко поддаются взлому. Huawei является одним из главных промоутеров технологий 5G. Скандал повредил репутации фирмы и президент США впредь запретил использовать продукцию Huawei.
Другие страны тоже стали более осторожно относиться к этой продукции. Более серьёзно к этому отнеслись в Эстонии, Германии и в Нидерландах.
Компания борется за свою репутацию
Внедрение 5G до сих пор входит в планы Huawei. На этой неделе в Риге представители компании пытались убедить, что с их продукцией всё в порядке.
"Если кто-то утверждает, что с деталями Huawei есть проблемы, я хочу быть первым, кто узнает, что это за проблемы, чтобы их исправить. Сейчас мы сотрудничаем с семью государствами. И ни одно из них за последние девять лет не сказало, что есть проблемы с нашей программатурой. Нужно её развивать, но ни Великобритания, ни Германия не указывают на то, что были бы проблемы", - заявил вице-президент по вопросам кибербезопасности Huawei Мика Лаудхе.
Похожая история с российской антивирусной программой Kaspersky Lab
Похожая история с российской антивирусной программой Kaspersky Lab. В 2017 году США запретили её использование в госучреждениях. Появились подозрения, что программа используется в целях шпионажа.
Это событие отозвалось и в Европе. Европейский парламент призвал учреждения Евросоюза оценить безопасность использования программы и отказаться от Kaspersky Lab.
Латвийское МВД в прошлом году закупило продукцию Kaspersky, но потом был получен сигнал, что программу лучше не использовать и было принято решение отказаться от неё.
Продукция обеих компаний до сих пор доступна в Латвии
Huawei является одним из главных партнёров по внедрению 5G. Программное обеспечение Kaspersky свободно продаётся в магазинах.
Министерство обороны, ответственное за кибербезопасность, не считает, что риски можно сократить, запретив конкретную продукцию.
"Одно наименование не решает проблемы. Мы пытаемся создать критерии. Важно, где хранятся данные. Чтобы это было нам известное место. У Министерства обороны есть свои критерии при закупки — мы должны контролировать то, кто будет иметь доступ к данным — это страны ЕС и НАТО, либо это третьи страны", - прокомментировал госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.