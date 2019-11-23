Оружие холодной войны 21 века - данные. О Huawei и Kaspersky

Этим летом китайская компания Huawei попала в заголовки чешских СМИ. Двое бывших сотрудников компании рассказали, что регулярно собирали данные на чешских должностных лиц. Данные хранились на сервере Huawei в Китае и стали доступными властям.

Под подозрение попала и маршрутизация Huawei

ША более года исследовали, не скрыты ли в роутерах интернета корыстные цели, однако это не подтвердилось. Но выяснилось, что продукты Huawei полны ошибок и легко поддаются взлому. Huawei является одним из главных промоутеров технологий 5G. Скандал повредил репутации фирмы и президент США впредь запретил использовать продукцию Huawei.

Другие страны тоже стали более осторожно относиться к этой продукции. Более серьёзно к этому отнеслись в Эстонии, Германии и в Нидерландах.

Компания борется за свою репутацию

Внедрение 5G до сих пор входит в планы Huawei. На этой неделе в Риге представители компании пытались убедить, что с их продукцией всё в порядке.

"Если кто-то утверждает, что с деталями Huawei есть проблемы, я хочу быть первым, кто узнает, что это за проблемы, чтобы их исправить. Сейчас мы сотрудничаем с семью государствами. И ни одно из них за последние девять лет не сказало, что есть проблемы с нашей программатурой. Нужно её развивать, но ни Великобритания, ни Германия не указывают на то, что были бы проблемы", - заявил вице-президент по вопросам кибербезопасности Huawei Мика Лаудхе.

Похожая история с российской антивирусной программой Kaspersky Lab

Похожая история с российской антивирусной программой Kaspersky Lab. В 2017 году США запретили её использование в госучреждениях. Появились подозрения, что программа используется в целях шпионажа.

Это событие отозвалось и в Европе. Европейский парламент призвал учреждения Евросоюза оценить безопасность использования программы и отказаться от Kaspersky Lab.

Латвийское МВД в прошлом году закупило продукцию Kaspersky, но потом был получен сигнал, что программу лучше не использовать и было принято решение отказаться от неё.

Продукция обеих компаний до сих пор доступна в Латвии

Huawei является одним из главных партнёров по внедрению 5G. Программное обеспечение Kaspersky свободно продаётся в магазинах.

Министерство обороны, ответственное за кибербезопасность, не считает, что риски можно сократить, запретив конкретную продукцию.