Пожар в Вентспилсе: погиб один человек

Вчера, 21 ноября, около 7:00 пожарные направились в жилой дом в Вентспилсе, в котором вспыхнул пожар. В доме пожарные обнаружили в одной из квартир человека без сознания, вывели его и передали службе неотложной медицинской помощи, однако спасти его жизнь не удалось.