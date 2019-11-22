Пт, 22.11.2019
Если молодежи говорят, что все политики ни на что не годятся и они разрушили наше будущее, то мне страшно, что их мотивация идти в политику, участвовать и голосовать в дальнейшем будет еще ниже. Элина Вроблевска, доцент

Пожар в Вентспилсе: погиб один человек

ФОТО: AFP/SCANPIX

За минувшие сутки зарегистрировано 11 пожаров, в одном из которых погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вчера, 21 ноября, около 7:00 пожарные направились в жилой дом в Вентспилсе, в котором вспыхнул пожар. В доме пожарные обнаружили в одной из квартир человека без сознания, вывели его и передали службе неотложной медицинской помощи, однако спасти его жизнь не удалось.

Пожар был потушен примерно через два часа.

За прошедшие 24 часа сотрудники ГПСС приняли участие в тушении 11 пожаров и 12 раз выезжали на спасательные работы.

В этом году в пожарах в Латвии погибли 66 человек, пострадали - 238.

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