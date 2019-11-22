Пожар в Вентспилсе: погиб один человек

За минувшие сутки зарегистрировано 11 пожаров, в одном из которых погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Вчера, 21 ноября, около 7:00 пожарные направились в жилой дом в Вентспилсе, в котором вспыхнул пожар. В доме пожарные обнаружили в одной из квартир человека без сознания, вывели его и передали службе неотложной медицинской помощи, однако спасти его жизнь не удалось.
Пожар был потушен примерно через два часа.
За прошедшие 24 часа сотрудники ГПСС приняли участие в тушении 11 пожаров и 12 раз выезжали на спасательные работы.
В этом году в пожарах в Латвии погибли 66 человек, пострадали - 238.