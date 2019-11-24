СГД за 9000 евро купит четырех служебных собак

Необученные собаки будут куплены за 9000 евро у нидерландской фирмы Scent imprint for dogs, которая единственная подала предложение на конкурс.

В СГД агентству LETA рассказали, что в таможенном управлении СГД сейчас 44 служебные собаки, которые обучены поиску наркотиков, табачных изделий и наличных денег.