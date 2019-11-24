Вс, 24.11.2019
Все то же самое, что происходит в США - когда блокируется работа правительства, у этого есть последствия серьезные. Мы как маленькая страна не можем позволить себе такие шутки. Абсолютно нет. Вайра Вике-Фрейберга о роспуске сейма
1

СГД за 9000 евро купит четырех служебных собак

Таможенная собака

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Служба государственных доходов (СГД) купит четырех новых служебных собак, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

Необученные собаки будут куплены за 9000 евро у нидерландской фирмы Scent imprint for dogs, которая единственная подала предложение на конкурс. 

В СГД агентству LETA рассказали, что в таможенном управлении СГД сейчас 44 служебные собаки, которые обучены поиску наркотиков, табачных изделий и наличных денег.

В 2020 году планируется приобрести еще двух молодых собак на замену состарившимся.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ