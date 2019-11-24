СГД за 9000 евро купит четырех служебных собак

Служба государственных доходов (СГД) купит четырех новых служебных собак, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.
Необученные собаки будут куплены за 9000 евро у нидерландской фирмы Scent imprint for dogs, которая единственная подала предложение на конкурс.
В СГД агентству LETA рассказали, что в таможенном управлении СГД сейчас 44 служебные собаки, которые обучены поиску наркотиков, табачных изделий и наличных денег.
В 2020 году планируется приобрести еще двух молодых собак на замену состарившимся.