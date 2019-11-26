"Не плачь, хочешь конфетку?" Эмоциональное переедание - беда с тяжелыми последствиями

Сертифицированный клинический психолог, специалист по песочной терапии и EMDR (десенсибилизация и переработка движением глаз) Наталия Морозова объясняет, как вовремя заметить, что приемы пищи подчиняются эмоциям, а не голоду.

Говорить об эмоциональном питании начали сравнительно недавно, и лишь в 2013 году оно было признано медицинским состоянием. Хотя исследования свидетельствуют о том, что эмоциональное питание больше всего распространено в Соединенных Штатах Америки, где от него страдают примерно 2,8 миллиона жителей*, проведенное Хельсинским университетом исследование** свидетельствует о том, что и в Европе 1-4 % жителей сталкиваются с этой проблемой.

"Большинство жителей с нарушениями пищевого поведения стараются о них не говорить, из-за чего вовремя не получают необходимую помощь.

Лишь в отдельных случаях человек готов сам себе признаться, что нужно прежде всего искать причины усиленной или неконтролируемой тяги к еде. Хотя в терапевтических целях и можно использовать медикаменты для снижения аппетита или очищения организма, первый и самый важный шаг - идентифицировать проблему и лишь затем искать решение", - рассказывает сертифицированный фармацевт Марите Шукеле.

Что такое эмоциональное переедание?

Нередко уже в детстве человек привыкает к тому, что с негативными эмоциями помогает справиться еда, поэтому специалист призывает не успокаивать детей, давая или обещая им лакомства. По мере взросления социальная среда усиливает недовольство человека своим телом, что нередко бывает продиктовано общепринятыми в обществе стандартами красоты. Этот дискомфорт приводит к таким эмоциональным состояниям, в результате которых человек ищет утешения, заедая свои эмоции.

Неспособность распознавать и контролировать импульсы, а также справляться со стрессом - важнейшие причины эмоционального питания,

поэтому особое внимание необходимо уделить преодолению стресса, распознаванию импульсов и обретению контроля.

Как распознать эмоциональное питание?

Чтобы начать борьбу с эмоциональным питанием, прежде всего нужно признать проблему. Психолог Наталия Морозова рекомендует проанализировать свои пищевые привычки и постараться ответить на следующие вопросы:

Насколько часто я думаю о еде?

Были ли у меня приступы обжорства, которые я был не в состоянии контролировать?

Продолжал ли я есть и тогда, когда больше не чувствовал физического голода?

Начался ли приступ обжорства, когда я был взволнован или был во власти других неприятных эмоций?

Ощущаю ли я чувство стыда или вины после приступа обжорства?

Пытался ли я воспрепятствовать приступам обжорства, возможно, даже сев на диету, однако безуспешно?

Испытываю ли я стыд за свои пищевые привычки, стараюсь ли не есть в присутствии других?

Если вы дали утвердительный ответ хотя бы на один из этих вопросов, стоит углубиться в проблему и подумать над решениями. "Согласно исследованиям, помимо психологических переживаний, вызываемых эмоциональным питанием,