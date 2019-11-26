Вт, 26.11.2019
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Павлютс: нужны прогрессивные ставки ПНН и льготы по налогу на недвижимость

Даниэль Павлютс

ФОТО: Ieva Ābele, Saeima

На переговорах о предстоящих налоговых изменениях партия "Для развития/За!" будет выступать за более прогрессивные ставки подоходного налога с населения (ПНН) и льготы по налогу на недвижимость, сообщил агентству LETA лидер партии Даниэль Павлютс.

Ранее коалиция договорилась, что налоговые изменения могут быть введены с 2021 года.

По мнению Павлютса, ошибочно введенный предыдущим Сеймом и сложный в применении дифференцированный минимум ПНН нужно заменить конкретной суммой необлагаемого минимума, близкой к минимальной зарплате.

Такую систему было бы проще администрировать, а налоговая нагрузка на людей с низкими доходами уменьшилась бы.

Параллельно следует ввести более прогрессивные ставки ПНН, а также установить "в разумном размере" льготы по налогу на единственную недвижимость, что также облегчило бы жизнь малообеспеченным, сказал политик.

Павлютс считает, что изменения в налоговую систему нужно ввести до принятия бюджета 2021 года, потому что вносить налоговые изменения всего за полтора месяца до их вступления в силу - плохая практика.

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