Павлютс: нужны прогрессивные ставки ПНН и льготы по налогу на недвижимость

Ранее коалиция договорилась, что налоговые изменения могут быть введены с 2021 года.

По мнению Павлютса, ошибочно введенный предыдущим Сеймом и сложный в применении дифференцированный минимум ПНН нужно заменить конкретной суммой необлагаемого минимума, близкой к минимальной зарплате.

Такую систему было бы проще администрировать, а налоговая нагрузка на людей с низкими доходами уменьшилась бы.

Параллельно следует ввести более прогрессивные ставки ПНН, а также установить "в разумном размере" льготы по налогу на единственную недвижимость, что также облегчило бы жизнь малообеспеченным, сказал политик.

Павлютс считает, что изменения в налоговую систему нужно ввести до принятия бюджета 2021 года, потому что вносить налоговые изменения всего за полтора месяца до их вступления в силу - плохая практика.