Минкульт предлагает начать дискуссии о введении цифрового налога

Министерство культуры предлагает пересмотреть регулирование рекламного рынка, чтобы средства массовой информации (СМИ), которые создают местный контент, могли повысить доходы от размещения рекламы, сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.
Кроме того, министерство предлагает укрепить общественные СМИ и завершить их выход с рекламного рынка, предоставив для этого необходимое финансирование, а также предусмотреть государственную поддержку для печатных СМИ и доставки абонированной прессы.
Предложения Минкульта включают также увеличение финансирования для создания социально значимого контента в коммерческих СМИ, создание и обеспечение работы Совета по общественным электронным СМИ, а также создание Консультативного совета по политике в области СМИ.
По словам министра культуры Науриса Пунтулиса,
политика в области СМИ должна стать важным направлением государственной политики, поскольку сильная информационная среда тесно связана с обеспечением национальной безопасности.
По мнению министерства, с ростом потребления цифрового и созданного зарубежными платформами контента ограничения, накладываемые на рекламу в Латвии, больше не достигают своей первоначальной цели по ограничению рекламы определенных товаров и услуг в латвийском информационном пространстве, а ставят местные СМИ в невыгодное положение.
Поэтому министерство требует пересмотра нормативных актов, регулирующих рекламу товаров и услуг, таких как поправки к закону о защите прав потребителей от 4 октября 2018 года, которые существенно ограничили рекламу услуг кредитования, а вместе с тем и доходы зарегистрированных в Латвии СМИ от рекламы.
Минкульт считает, что необходимо создать такое регулирование рекламного рынка, которое будет соответствовать меняющейся медиа-среде и создаст равные условия для конкуренции на местном рынке, в то же время позволяя латвийским создателям и распространителям контента конкурировать с глобальными игроками.
Министерство подчеркивает, что страны Европейского союза и Организации экономического сотрудничества и развития
обсуждают возможность введения единого налога на цифровые услуги, который должны будут платить международные технологические компании, получающие доходы на рынках, где они не платят налоги.
Также министерство подчеркивает, что, как и в других странах мира, печатные СМИ в Латвии не могут существовать в условиях свободной конкуренции без механизмов государственной поддержки. Поэтому важно обеспечить долгосрочную поддержку печатных СМИ и поддержку доставки абонированной прессы, отмечает министерство, не предлагая однако никаких конкретных решений в данном контексте.
В свою очередь для обеспечения устойчивости и стабильности общественных СМИ министерство предлагает установить объем финансирования общественных СМИ на среднем по ЕС уровне в 0,17% от валового внутреннего продукта.