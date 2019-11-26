Минкульт предлагает начать дискуссии о введении цифрового налога

Кроме того, министерство предлагает укрепить общественные СМИ и завершить их выход с рекламного рынка, предоставив для этого необходимое финансирование, а также предусмотреть государственную поддержку для печатных СМИ и доставки абонированной прессы.

Предложения Минкульта включают также увеличение финансирования для создания социально значимого контента в коммерческих СМИ, создание и обеспечение работы Совета по общественным электронным СМИ, а также создание Консультативного совета по политике в области СМИ.

По словам министра культуры Науриса Пунтулиса,

политика в области СМИ должна стать важным направлением государственной политики, поскольку сильная информационная среда тесно связана с обеспечением национальной безопасности.

По мнению министерства, с ростом потребления цифрового и созданного зарубежными платформами контента ограничения, накладываемые на рекламу в Латвии, больше не достигают своей первоначальной цели по ограничению рекламы определенных товаров и услуг в латвийском информационном пространстве, а ставят местные СМИ в невыгодное положение.

Поэтому министерство требует пересмотра нормативных актов, регулирующих рекламу товаров и услуг, таких как поправки к закону о защите прав потребителей от 4 октября 2018 года, которые существенно ограничили рекламу услуг кредитования, а вместе с тем и доходы зарегистрированных в Латвии СМИ от рекламы.

Минкульт считает, что необходимо создать такое регулирование рекламного рынка, которое будет соответствовать меняющейся медиа-среде и создаст равные условия для конкуренции на местном рынке, в то же время позволяя латвийским создателям и распространителям контента конкурировать с глобальными игроками.

Министерство подчеркивает, что страны Европейского союза и Организации экономического сотрудничества и развития

обсуждают возможность введения единого налога на цифровые услуги, который должны будут платить международные технологические компании, получающие доходы на рынках, где они не платят налоги.

Также министерство подчеркивает, что, как и в других странах мира, печатные СМИ в Латвии не могут существовать в условиях свободной конкуренции без механизмов государственной поддержки. Поэтому важно обеспечить долгосрочную поддержку печатных СМИ и поддержку доставки абонированной прессы, отмечает министерство, не предлагая однако никаких конкретных решений в данном контексте.