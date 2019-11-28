В Swedbank пояснили, почему в Латвии верят в слухи и бегут в банкоматы

"Такие слухи о финансовой стабильности, после которых люди идут снимать деньги в банкоматы, не характерны ни для Литвы, ни для Эстонии, ни для Швеции", - сказал Рубенис.

Он допускает, что это явление связано с тем, что в Латвии исторически было очень много банков, и многие из них со временем потерпели банкротство.

"Более 20 лет назад был большой банк, который обещал вернуть вкладчикам деньги и не сделал этого.

Все это оставило свой отпечаток, особенно для людей старшего поколения. Люди, которые не понимают финансовых показателей, не следят за финансовой логикой, намного более чувствительны к такого рода информации", - сказал Рубенис.

В то же время он отмечает, что такие кампании стали носить региональный характер. Последний случай со Swedbank в Даугавпилсе не был масштабным.

Последняя крупная волна слухов была в 2011 году, когда разговоры начались в Курземе и перекинулись на Ригу, сказал Рубенис.

Он добавил, что Swedbank, сталкиваясь с такими волнами слухов, с течением времени научился реагировать оперативнее. Важнейшая задача банка в таких случаях состоит в том, чтобы обеспечить постоянное наличие денег в банкоматах.

На вопрос, каковы причины слухов о стабильности банков, Рубенис ответил, что нужно учитывать ряд событий последних лет - закрытие ABLV Bank и PNB bankа, отказ от обслуживания нерезидентов.