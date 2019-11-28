Вошли во вкус: оппозиция созвала еще два внеочередных заседания Рижской думы

По словам председателя фракции национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) в Рижской думе Дайниса Лоциса, оппозиция предлагает отстранить от должностей в управлении РСП всех представителей думы - депутатов от "Согласия" Михаила Каменецкого и Сандиса Бергманиса, а также мэра Риги Олега Бурова ("Честь служить Риге").

По словам Лоциса, завтра, как и в четверг, оппозиция примет решение об участии в заседании на основании того, будет ли обеспечен кворум.

Как сообщалось, из-за неявки депутатов блока "Риге", фракции "Согласия", а также независимого депутата Байбы Броки отменено сегодняшнее внеочередное заседание Рижской думы, на котором планировалось провести голосование о выражении доверия председателю Рижской думы Олегу Бурову.

На заседание явились члены "Фракции независимых депутатов", а также депутаты от оппозиции, однако, поскольку они не были зарегистрированы для участия в заседании, кворум не был обеспечен. Для участия в заседании, которое должно было пройти сегодня вечером, зарегистрировались только 10 депутатов.

Согласно требованиям закона, следующее заседание должно быть созвано в течение 24 часов. Оно произойдет завтра, в 13 часов.

Это первое заседание Рижской думы, которое не состоялось из-за отсутствия кворума. Как пояснили агентству LETA в думе, если завтрашнее заседание также не состоится из-за отсутствия кворума, самоуправление должно будет проинформировать об этом министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце, который будет вправе решить - созывать еще одно собрание или сразу начать процедуру роспуска думы.