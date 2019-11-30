Пять часов обсуждений: Рижская дума приняла обязательные правила вывоза мусора

Правила утверждены после пятичасового обсуждения, во время которого депутаты задавали вопросы руководителю окружающей среды думского департамента по жилищным вопросам и окружающей среде Эвии Пиньке.

Дума уже утвердила новые правила 30 октября, но Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) их не согласовало, рекомендовав внести 43 уточнения. Новая редакция правил также будет передана на согласование министерству.

Как сообщила Пиньке, 22 рекомендации министерства внесены в правила полностью, пять - частично, 16 отклонены.

По словам руководителя управления, рекомендации VARAM не меняют правила по сути, но уточняют редакцию ряда пунктов, в частности, министерство рекомендовало уточнить пункты, которые дублировали другие нормы, например, правила Кабинета министров.

Ранее дума объявила новую закупку для операторов вывоза отхода в соответствии с прежними правилами. Теперь, как сообщила на заседании думы Пиньке, прежняя закупка будет отозвана и объявлена новая.

Если правительство по предложению главы VARAM Юриса Пуце во вторник продлит действие чрезвычайного положения в сфере вывоза отходов в Риге до 12 марта 2020 года, у думы будет больше трех месяцев, чтобы выбрать новых поставщиков этих услуг.