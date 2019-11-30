Проблемы окружающей среды: латвийцев больше всего волнует рост объема отходов

В Эстонии 54% опрошенных больше всего беспокоит вырубка лесов, в Литве эта проблема тревожит 63% населения. В свою очередь по всей Европе население в основном больше всего волнуют проблемы изменения климата.

Согласно данным опроса, 32% жителей стран ЕС вопросы сохранения окружающей среды и борьбу с изменениями климата считают важнейшей задачей Европарламента. В Швеции так считают 62% опрошенных, в Дании - 50%, в Нидерландах - 46%.

В Латвии вопросы окружающей среды важнейшей задачей Европарламента назвали 15%, ниже этот показатель только в Болгарии (14%).

Среди самых важных экологических проблем опрошенные европейцы чаще всего называли изменения климата (52%), загрязнение воздуха (35%), загрязнение морей (31%), вырубку лесов и увеличение объема отходов (по 28%).