Жена кандидата в президенты Банка Латвии работает в правлении фирм Шкеле и Шлесерса

Еще на прошлой неделе в качестве реальных президентов на должность Банка Латвии рассматривали троих. В этот понедельник появился четвертый. На совете по сотрудничеству партий политики Новой консервативной партии заявили, что список стоит расширить. Гатис Эглитис посоветовал включить в него руководителя Altum Рейниса Берзиньша.

Включение его кандидатуры поддержало Национальное объединение, но другие партнеры по коалиции до последнего момента пополнением довольны не были. Как профессионала его оценивают высоко, но образование и опыт не соответствуют тому, чего ожидают от руководителя Центрабанка и члена совета Европейского центрабанка.

Берзиньш по рекомендации лидера "Народной партии" Андриса Шкеле был избран в правление партии, в 2010 году стартовал на выборах по списку "За хорошую Латвию". Бериньш работал в правлении нескольких крупных госпредприятий. Последние четыре года он руководит предприятием Altum, которое было создано в результате объединения Hipotēku banka, Фонда развития села и Латвийского агентства гарантий.

Со Шкеле и Шлесерсом связано не только прошлое руководителя Altum. Его супруга Юлия Берзиня - председатель совета в Rīgas tirdzniecības osta и других принадлежащих семьям обоих экс-политиков транзитных предприятиях. Им Rīgas tirdzniecības osta принадлежит через фирму MCH Investīcijas. Именно это предприятие сейчас ждет разрешения от FKTK и Европейского центрабанка приобрести банк Meridian Trade Bank.

Посоветованная "Для развития/За!" Инна Штейнбука свои шансы быть избранной оценивает низко. Работающую на высоких должностях в Еврокомиссии, МВФ и других местных и международных учреждениях Штейнбуку две фракции даже не пригласили на встречу. Политики при выключенной камере высказывают подозрения, что макроэкономист будет слишком доброжелательна к отдельным банкам.

В четверг партнеры по коалиции пытались договориться об общем кандидате. Политики очень пытались скрыть встречу от журналистов, но не удалось ни спрятаться, ни договориться.

Не смогли они договориться и до пятницы. Вместо этого срок переговоров продлен до вторника. Единственное, о чем достигнута договоренность, это о сокращении списка кандидатов до двух лиц.

Национальное объединение и "Для развития/За" согласились не настаивать на кандидатурах Штейнбуки и Берзиньшга, если Церпсу или Казаксу удастся собрать поддержку всех пяти партий.

Улдис Церпс - первый руководить Комиссии по рынку финансов и капитала. Он был утвержден в должности на два срока. Оба раза его продвигал министр финансов от "Народной партии", а также президент Банка Латвии - в первый раз Эйнар Репше, во второй - Римшевич. За полгода до кризиса 2008 года Церпс выиграл конкурс на должность в Финансовой инспекции Швеции и Латвию покинул. Этой осенью он публично заявил, что хочет стать президентом Банка Латвии.