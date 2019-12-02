Бесконтактные платежи - не просто удобно, это безопасно

Бесконтактные расчеты в Латвии стали повседневным явлением, люди привыкли к платежам картой по принципу «пиик — и готово», а также начали знакомиться с другими возможностями технологии подобных расчетов. Это явление подтвердили участники проведенной онлайн–дискуссии «Бесконтактные платежи — когда «удобно» означает еще и «безопасно»!».

Говоря о защищенности бесконтактных расчетов, участники дискуссии опровергли ряд создавшихся мифов, но также все–таки посоветовали людям тщательно следить за своими платежами — например, активизировать возможность получать на телефон уведомления об исходящих сделках.

Кошелек на пляж можно не брать!

— Используя возможности бесконтактных расчетов и предлагаемые банками приложения, люди осознают, что сами могут контролировать свои платежи, — отметила в ходе дискуссии член подкомитета по платежным картам Ассоциации финансовой отрасли и руководитель отдела дебетовых карт Swedbank в Балтии Лиене Гасиня. — Ведь банк постоянно находится в телефоне клиента, все время под рукой. Наш опыт показывает: как только люди полностью понимают и оценивают преимущества бесконтактных расчетов, они начинают использовать и другие возможности – например, рассчитываться с помощью телефона, часов, браслета…

Бесконтактные платежи — часть общего инновационного процесса в области так называемых невидимых расчетов (seamless payments), где уже в ближайшие годы можно ожидать много новых возможностей и решений. Как отметил в ходе дискуссии член комитета по цифровой трансформации Ассоциации финансовой отрасли и руководитель отдела э–бизнеса банка Citadele Мартиньш Берзиньш, примерно 5% активных клиентов банка используют новейшие технологии в сфере расчетов — например, наклейки, браслеты, смартфоны и смарт–часы.

— Если клиент попробовал одну технологию, — подчеркнул Мартиньш Берзиньш, — то совсем скоро он наверняка попробует следующую. В любом случае все больше клиентов осознает: кошелек можно оставить дома, так как есть много других возможностей произвести расчет.

Эксперты отрасли во время онлайн–дискуссии также подчеркнули, что для пользователей бесконтактных платежей было бы важно осознавать возможности, предлагаемые сегодня банками, чтобы создать подходящий именно для себя режим расчетов. Например, кому–то может показаться привлекательной возможность отключить расчетную опцию в конкретных странах или регионах; другой захочет установить приемлемый для себя лимит платежей или отключить возможность снять деньги с банкомата (например, если опцию расчета использует ребенок).

О безопасности нужно думать и самому

Что касается безопасности бесконтактных расчетов — одного из главных вопросов, заботящих создателей этой технологии и тех, кто ее применяет, — то эксперты советуют людям самим активно следить за историей своих платежей и заботиться о надежном хранении данных и платежных устройств. Следует помнить также и о том, что в целях безопасности POS–терминал будет время от времени требовать ввести PIN–код, поэтому совершенно забывать его нельзя (в Латвии с помощью бесконтактной платежной карты без введения PIN–кода можно рассчитаться за покупку стоимостью до 25 евро).