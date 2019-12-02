Бесконтактные платежи - не просто удобно, это безопасно

Онлайн–дискуссия латвийских экспертов о популярности, безопасности и развитии бесконтактных платежей в будущем.
Бесконтактные расчеты в Латвии стали повседневным явлением, люди привыкли к платежам картой по принципу «пиик — и готово», а также начали знакомиться с другими возможностями технологии подобных расчетов. Это явление подтвердили участники проведенной онлайн–дискуссии «Бесконтактные платежи — когда «удобно» означает еще и «безопасно»!».
Говоря о защищенности бесконтактных расчетов, участники дискуссии опровергли ряд создавшихся мифов, но также все–таки посоветовали людям тщательно следить за своими платежами — например, активизировать возможность получать на телефон уведомления об исходящих сделках.
Кошелек на пляж можно не брать!
— Используя возможности бесконтактных расчетов и предлагаемые банками приложения, люди осознают, что сами могут контролировать свои платежи, — отметила в ходе дискуссии член подкомитета по платежным картам Ассоциации финансовой отрасли и руководитель отдела дебетовых карт Swedbank в Балтии Лиене Гасиня. — Ведь банк постоянно находится в телефоне клиента, все время под рукой. Наш опыт показывает: как только люди полностью понимают и оценивают преимущества бесконтактных расчетов, они начинают использовать и другие возможности – например, рассчитываться с помощью телефона, часов, браслета…
Бесконтактные платежи — часть общего инновационного процесса в области так называемых невидимых расчетов (seamless payments), где уже в ближайшие годы можно ожидать много новых возможностей и решений. Как отметил в ходе дискуссии член комитета по цифровой трансформации Ассоциации финансовой отрасли и руководитель отдела э–бизнеса банка Citadele Мартиньш Берзиньш, примерно 5% активных клиентов банка используют новейшие технологии в сфере расчетов — например, наклейки, браслеты, смартфоны и смарт–часы.
— Если клиент попробовал одну технологию, — подчеркнул Мартиньш Берзиньш, — то совсем скоро он наверняка попробует следующую. В любом случае все больше клиентов осознает: кошелек можно оставить дома, так как есть много других возможностей произвести расчет.
Эксперты отрасли во время онлайн–дискуссии также подчеркнули, что для пользователей бесконтактных платежей было бы важно осознавать возможности, предлагаемые сегодня банками, чтобы создать подходящий именно для себя режим расчетов. Например, кому–то может показаться привлекательной возможность отключить расчетную опцию в конкретных странах или регионах; другой захочет установить приемлемый для себя лимит платежей или отключить возможность снять деньги с банкомата (например, если опцию расчета использует ребенок).
О безопасности нужно думать и самому
Что касается безопасности бесконтактных расчетов — одного из главных вопросов, заботящих создателей этой технологии и тех, кто ее применяет, — то эксперты советуют людям самим активно следить за историей своих платежей и заботиться о надежном хранении данных и платежных устройств. Следует помнить также и о том, что в целях безопасности POS–терминал будет время от времени требовать ввести PIN–код, поэтому совершенно забывать его нельзя (в Латвии с помощью бесконтактной платежной карты без введения PIN–кода можно рассчитаться за покупку стоимостью до 25 евро).
— На самом деле с точки зрения технологии нет разницы, платим ли мы картой, телефоном, наклейкой, браслетом или часами, – заметил консультант по ИТ–безопасности Агрис Крустс. — Но есть три момента, которые я бы посоветовал соблюдать любому пользователю бесконтактных расчетов, чтобы дополнительно позаботиться о безопасности платежей. Во–первых, чтобы контролировать денежный поток, рекомендуется включить банковские уведомления об исходящих платежах. Во–вторых, если вы пользуетесь бесконтактными платежами в телефоне, поставьте на телефон длинный пароль и регулярно обновляйте программное обеспечение на устройстве. В–третьих, если возможно, при оплате бесконтактными устройствами используйте биометрические методы аутентификации – распознавание лица или отпечатка пальца!
Дополнительная рекомендация, которую обозначил эксперт: если кто–то опасается того, что теоретически бесконтактную карту мошенники могут сосканировать особым устройством, то поступайте так: держите ее в своем кошельке между несколькими другими беспроводными картами — так считать ее намного труднее, и это увеличивает безопасность, вот только тогда карту обязательно нужно вынимать из кошелька при оплате. Куда больший риск, чем возможность сканирования кем–то бесконтактной карты, возникает в том случае, если человек доверил номер своей кредитной карты другому лицу: менеджеру гостиницы или пункта проката автомобилей.
Банковские эксперты также пояснили, что радиус действия у устройства по приему карт обычно максимум 4 сантиметра. Мошенник с таким устройством должен подобраться совсем близко к кошельку: положить это устройство человеку в сумку или в карман штанов. Но даже тогда, если попытаться это осуществить, деньги еще не попадут на счет мошенника. Каждый, кто имеет устройство для считывания карт, обеспечивающее бесконтактные расчеты, обязан это конкретное устройство зарегистрировать в обслуживающем банке и заключить с банком договор. Так что каждую бесконтактную сделку можно отследить.
Лиене Гасиня также подчеркнула, что нужно следить за историей своих платежей и немедленно связываться с банком, если обнаружен некий подозрительный платеж.
— Если вы сделали вывод, что у вас в обзоре по счету имеется сделка, которую вы не совершали, немедленно свяжитесь со своим банком, — объяснила она. — Это касается и телефона, в котором включена опция платежей, и карты, так как это — кошелек пользователя. Банк тщательно расследует каждый случай. В распоряжении банков и других финансовых учреждений имеется арсенал инструментов безопасности, чтобы отслеживать недобросовестные сделки и блокировать их.
Половина платежей по картам — бесконтактные
Директор ИТ–департамента Maxima Latvija Мартиньш Смилга в дискуссии признал, что с началом кампании продвижения бесконтактных расчетов «Пиик — и готово» этот способ расчетов вырос примерно на 23%.
— Еще весной 2018 года бесконтактными платежными картами за свои покупки рассчитывались примерно 240 тысяч покупателей в месяц, — заметил эксперт, — а сейчас бесконтактными картами совершается примерно 1,5 миллиона платежей в месяц. Так, около 40% в магазинах Maxima Latvija совершается посредством расчетных карт, и примерно половина из них — бесконтактными картами.
По его мнению, клиенты в Латвии привыкли к возможности молниеносно совершать платежи, поэтому люди начинают использовать не только бесконтактные карты, но и другие технологические возможности. Это облегчает работу и магазинным кассирам.
В качестве примера Мартиньш Смилга привел данные о том, что в октябре в самом современном магазине Maxima XXX, расположенном в торгово–развлекательном центре Akropole, в рамках кампании проводился эксперимент «Касса бесконтактных поп–ап–расчетов», по результату абсолютно доказавший, что торговец, принимающий бесконтактные платежи, может втрое сократить очереди в магазине!
Соучредительница и заведующая кафе Kurts Coffee Кетия Карлсоне тоже подчеркнула возможности, предоставляемые бесконтактными расчетами, в частности — более быстрое обслуживание клиентов и облегчение работы кассиров.
— При использовании бесконтактных платежей у торговца меньше возможностей ошибиться. Если поток клиентов большой, то быстро рассчитать и точно подсчитать деньги намного труднее. Бесконтактный платеж помогает обслужить больше клиентов за меньшее время. Одним из ярких примеров того, как бесконтактные платежи существенно облегчили Kurts Coffee обслуживание клиентов, был фестиваль Lampa, — рассказала Кетия Карлсоне.
Следующий этап - без кошелька и без кассира
В свою очередь, говоря о том, какие новые системы расчетов мы можем ожидать в течение ближайших лет, участники дискуссии отметили, что будущий этап развития — так называемый cashless, который можно назвать расчетами cahierless. То есть речь идет о таком способе покупки, когда для идентификации клиента используется ряд биометрических данных (лицо, отпечатки пальцев, голос и т. п.), и расчет происходит автоматически — после выбора соответствующих товаров. Конечно, этот способ возможен только тогда, если клиент подтвердил, что он готов совершать покупки таким образом.
— Это уже не научная фантастика — в США и Азии такие магазины уже есть. Это скорее вопрос того, насколько мы, как покупатели, готовы менять свои привычки и насколько торговцы готовы экспериментировать с этими новыми способами платежей, — считает Мартиньш Берзиньш.
По мнению Лиене Гасини, мы все должны учиться разговаривать об использовании личных данных, разъяснять эти новые возможности.
— Мы активно работаем над разработкой программы, чтобы клиентам удаленно были доступны все необходимые функциональности и финансовые услуги, — сообщил Мартиньш Берзиньш. — Уже с начала года Citadele предлагает открыть счет и заказать расчетную карту через мобильное приложение, не заходя в банковский филиал. Чтобы открыть счет удаленно, клиенту необходимо совершить некоторые действия, в том числе сфотографировать свой документ и сделать селфи. Еще одно направление развития — использование регистра мгновенных ссылок, мы тесно сотрудничаем с Банком Латвии и другими кредитными учреждениями. В этом году мгновенные платежи с использованием номера мобильного телефона доступны для частных лиц, а в дальнейшем их планируется расширить и предложить торговцам.
Представители банков, отвечая на вопросы зрителей онлайн–дискуссии о возможностях расчетов через ApplePay, сказали, что сейчас ведется активная работа над тем, чтобы вскоре сделать эти расчеты доступными в Латвии.
Об информационной кампании «Пиик — и готово»
Чтобы разъяснять покупателям и торговцам преимущества бесконтактных расчетов и аспекты безопасности, в октябре и ноябре 2019 года Mastercard в сотрудничестве с Ассоциацией финансовой отрасли по всей Латвии проводило информационную кампанию «Пиик — и готово». Во время кампании главные деловые партнеры — Rimi и Maxima — информировали о бесконтактных платежах. Вестники кампании «Пиик — и готово» посетили 19 латвийских городов и поделились информацией о преимуществе бесконтактных платежей. Подробнее — на www.piikungatavs.lv