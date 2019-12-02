Средняя брутто-зарплата увеличилась до 1091 евро

В том числе в частном секторе средняя брутто-зарплата в третьем квартале 2019 года выросла на 8,4% до 1078 евро, в общественном секторе - на 8,5% до 1124 евро. В правительственном секторе средняя зарплата в третьем квартале составляла 1081 евро, что на 8,9% выше, чем в третьем квартале 2018 года.

В третьем квартале этого года по сравнению со вторым брутто-зарплата выросла на 0,7%.

Средняя нетто-зарплата (после уплаты налогов) в третьем квартале в Латвии составляла 801 евро. В течение года она выросла на 7,7%, а по сравнению со вторым кварталом 2019 года - на 0,3%.

В то же время реальный рост нетто-зарплаты с учетом роста потребительских цен (на 2,9%) составил в третьем квартале 4,7%.

Медиана брутто-зарплаты в третьем квартале 2019 года составила 848 евро. По сравнению с третьим кварталом 2018 года (779 евро) она росла быстрее, чем среднеарифметическая зарплата, то есть на 8,8%.

Фонд брутто-зарплат в Латвии в третьем квартале 2019 года по сравнению с третьим кварталом 2018 года увеличился на 8,9% или 204,9 млн евро, а количество наемных работников в пересчете на полную ставку выросло на 0,5% или 3,9 тыс.

В третьем квартале быстрее всего росла зарплата в отрасли здравоохранения и социального ухода - на 15,1%. На 10% выросла зарплата в административных и сервисных службах, на 11% - в строительстве.

В течение года средняя зарплата немного снизилась в отрасли других услуг - на 1,1% (сюда входит работа общественных, политических и других организаций, услуги химчисток, парикмахерских, похоронных бюро и др.).

Зарплаты были выше средней по стране в семи отраслях - финансы и страхование, ИКТ, энергетика, госуправление, профессиональные, научные и технические услуги, добывающая промышленность, медицина и социальный уход. Самой низкой средняя зарплата была в гостиничной отрасли и общественном питании, в отрасли других услуг, развлечений и спорта, а также в образовании.