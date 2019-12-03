Местные жители рассказали подробности трагического ДТП в Мадонском крае

Водитель машины и сидевший рядом с ним в аварии выжили. Обоим мужчинам около 40 лет. Выжившие, выбравшись из машины и воды, искали помощь в ближайших домах.

Все произошло в 9 часов утра в волости Аронас - недалеко от Мадоны. Причины аварии в данный момент неизвестны. Есть вероятность, что, не справившись с управлением на скользкой дороге, микроавтобус, в котором находились семь человек, заехал в пруд и перевернулся.

"Они были мокрые, совсем замерзшие. Двое, один ниже, другой выше. Низкий был шофером. Все было мокро от них, залило всю комнату. Сказал, что надо позвонить, у маленького весь телефон был промокшим", - рассказал Янис, который живет рядом с местом происшествия.

Сразу же после аварии были вызваны спасатели. Предварительная информация, которую получили спасатели, гласила, что в аварию попала машина, она заехала в канаву и перевернулась. Однако на месте происшествия открылась совсем иная картина.

"Машина в пруду на крыше так, что видны только колеса. Было констатировано, что в кабине есть погибшие", - рассказал исполняющий обязанности командира Мадонского участка VUGD Арнис Шмугайс.

Все сидевшие сзади пассажиры погибли. Полиция выяснила, что это мужчины в возрасте 24, 27 и 37 лет. Личность еще одного человека пока не установлена.

Все пассажиры, скорее всего, ехали на работу. В машине также находились канистры с бензином и кусторезы.

"Спросил, не работники ли были. В лес ехали работать. Так один маленький сказал. Он был вообще замерзшим, сидел у плиты, качал головой вверх и вниз", - продолжил свидетель.

Сейчас выжившие мужчины находятся под заботой медиков с легкими травмами и гипотермией. Оба в шоковом состоянии. Когда мужчины придут в себя, с ними продолжат работать следователи.

"Сейчас не можем точно сказать причины происшествия. Одна из наших версий, может быть - выбор несоответствующей времени года и состоянию дороги скорости, так как, как я уже говорил, дорожное покрытие было заснежено, с притоптанным снегом, значит - скользкое. Есть еще информация, что все были трезвы", - рассказал начальник патрульной полиции управления Госполиции Видземского региона Янис Лукинс.

Также полиция указала, что состояние шин попавшей в аварию машины соответствовало допустимым нормам.