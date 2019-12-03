Вт, 3.12.2019
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Возможно, Мартиньш Казакс - новый президент Банка Латвии. Что о нем известно?

Мартиньш Казакс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Коалиционные партии договорилась выдвинуть на должность президента Банка Латвии члена совета центрального банка Мартиньша Казакса.

Как сообщил после заседания правящих партий журналистам председатель парламентской фракции "Для развития/За!" Даниэль Павлютс, собраны необходимые десять подписей депутатов для выдвижения Казакса, и голосование по его кандидатуре может состояться в Сейме 12 декабря.

В Банке Латвии агентству LETA подтвердили, что Казакс как член совета банка уже имеет допуск для работы с государственной тайной.

До выдвижения Казакса политики встречались с несколькими потенциальными кандидатами на пост главы центробанка, в том числе с членом Совета по фискальной дисциплине Инной Штейнбукой, председателем правления Altum Рейнисом Берзиньшем и бывшим руководителем Комиссии рынка финансов и капитала Улдисом Церпсом.

Полномочия нынешнего президента Банка Латвии Илмара Римшевича истекают 21 декабря.

Что известно о Мартиньше Казаксе?

  • Мартиньш Казакс окончил Латвийский университет, получил диплом экономиста в Кембриджском университете, затем степень магистра экономики и доктора экономики в Лондонском университете.
  • Казакс работал ведущим экономистом в Минфине, был сотрудником рижского офиса International Research and Exchanges Board (IREX) с 2005 по 2009 год, занимал должность главного экономиста Hansabankа (ныне Swedbank) и главного аналитика по макроэкономике в Балтии.
  • С 2010 по август 2018 года Казакс работал заместителем главного экономиста группы Swedbank, главным экономистом Swedbank в Латвии и руководителем отдела макроэкономических исследований стран Балтии.
  • Казакс также был преподавателем в Рижской высшей школе экономики (Stockholm School of Economics in Riga), Лондонском университете, Рижском университете Страдиньша, Рижской школе бизнеса.
  • В 2006-2011 году являлся членом комиссии стратегического анализа при президенте, в 2014-2018 гг. - членом совета по фискальной дисциплине.
  • Казакс является членом "Объединения экономистов 2010" и National Association for Business Economics (США).

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