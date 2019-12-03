Возможно, Мартиньш Казакс - новый президент Банка Латвии. Что о нем известно?

Как сообщил после заседания правящих партий журналистам председатель парламентской фракции "Для развития/За!" Даниэль Павлютс, собраны необходимые десять подписей депутатов для выдвижения Казакса, и голосование по его кандидатуре может состояться в Сейме 12 декабря.

В Банке Латвии агентству LETA подтвердили, что Казакс как член совета банка уже имеет допуск для работы с государственной тайной.

До выдвижения Казакса политики встречались с несколькими потенциальными кандидатами на пост главы центробанка, в том числе с членом Совета по фискальной дисциплине Инной Штейнбукой, председателем правления Altum Рейнисом Берзиньшем и бывшим руководителем Комиссии рынка финансов и капитала Улдисом Церпсом.

Полномочия нынешнего президента Банка Латвии Илмара Римшевича истекают 21 декабря.