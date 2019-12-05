Бесконтактные платежи: что говорят эксперты?

Мы собрали рекомендации экспертов по технологиям, которым бы стоило следовать при повседневном использовании бесконтактных платежей.

1. Надо следить за своими платежами! Консультант по ИТ-безопасности Агрис Крустс советует соблюдать три вещи при совершении бесконтактных платежей.

– Во-первых, – говорит специалист, – чтобы контролировать денежный поток, рекомендуется включить банковские уведомления об исходящих платежах. Во-вторых, если вы пользуетесь бесконтактными платежами в телефоне, установите на него длинный пароль и регулярно обновляйте программное обеспечение на устройстве. В-третьих, при оплате бесконтактными устройствами по возможности используйте функцию биометрической аутентификации – распознавания лица или отпечатка пальца.

Если человек все же переживает, что его карту могут несанкционированно сосканировать (в случае опасений по поводу того, как происходит расчет, больше почитать можно здесь), А. Крустс советует держать карту вместе с другими картами, например ID-картой, так как тогда считывающее устройство не будет «знать», какую из карт ему надо считывать.

2. Пользоваться защитой системы 3D Secure.

– Любая беспроводная технология небезопасна до конца, однако это не означает, что ею нельзя пользоваться. Это означает только то, что надо соблюдать некоторые меры предосторожности, чтобы защитить себя, – описывает ситуацию этический хакер Томс Пецис. – Например, для бесконтактных расчетных карт для дополнительной безопасности можно использовать специальный кошелек или карту, которая перебивает сигнал NFC (near field communication, или коммуникация ближнего поля) и не позволяет удаленно считывать его. Если все же информация с карты будет считана, получена и ее попытаются использовать в Интернете, тогда вы сможете себя защитить с помощью системы 3D Secure, просто активизировав опцию «безопасные покупки» в своем банке. Если информация используется в магазине и ее использование действительно удается, банк в состоянии отследить такие сделки, и настоящему пользователю карты причитается возврат.

Специалист также повторяет важное правило обладателя карты: непременно надо следить за своими платежами, получая уведомления об исходящих платежах от банковского приложения, а также просматривая выписку со своего расчетного счета. И еще одно из хорошо известных «правил дорожного движения», о котором напоминает Том Пецис: в момент введения PIN-кода нужно убедиться, что никто его не может подглядеть.

Специалист CERT по ИТ-безопасности Гинтс Малкалниетис, комментируя безопасность бесконтактных платежей, указывает на то, что при использовании функции бесконтактных платежей данные карты находятся в большей безопасности, чем при физическом вставлении карты в платежный терминал.

– Карты невозможно использовать для дополнительных покупок без вашего ведома, – объясняет он. – При покупках в Интернете нужно пользоваться кодом 3D Secure, который защитит данные на карте, и станет невозможно совершать не санкционированные вами покупки, используя ваши данные.