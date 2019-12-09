Сигареты на Центральном рынке: предприниматель Висорс оставлен под арестом

Рижский окружной суд постановил сегодня не менять решение суда первой инстанции о применении ареста как меры пресечения к предпринимателю Вилнису Висорсу, задержанному по делу о торговле контрабандными сигаретами на Рижской Центральном рынке.
Висорс является членом правления Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta, арендующего территорию на рынке.
Заседание суда длилось примерно час. Висорс скрывал свое лицо от камер при помощи капюшона.
Адвокат Висорса Вера Михайленко не стала комментировать агентству LETA, что именно инкриминируется ее клиенту и признает ли он вину.
Госполиция подозревает, что именно Tirdzniecibas nams Latgales priekšpilseta играло важную роль в торговле нелегальными сигаретами на Центральном рынке.
Обыски на рынке прошли 21 и 22 ноября. Задержано 12 человек, четверо помещены под арест.