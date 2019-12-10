Управление Вентспилсским портом предложат передать государству

Она сказала, что НКП поддерживает именно такое решение - самое радикальное из возможных, и действовать таким образом нужно было уже 15 или 20 лет назад.

По неофициальным данным агентства LETA, коалиция рассматривает несколько возможных вариантов действий, например, назначение нового правления порта, и в этом случае нужны поправки к закону, которые предусматривают, что правление Вентспилсского порта утверждает правительство. Другой вариант - учредить госпредприятие, ответственное за Вентспилсский порт.

Чтобы подобные ситуации не повторялись, необходимо провести реформы, предложенные министром юстиции Янисом Бордансом - изменить порядок назначения генпрокуроров, создать суд по экономическим делам и изменить уголовно-процессуальные нормы, сказала Стрике.

Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему - управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.